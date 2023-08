Rossano: giovane coppia vive sotto un ponte, intervengono i servizi sociali

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La presenza della giovane coppia, due ragazzi stranieri, era arrivata questa mattina. I due, in grave situazione di difficoltà sociale ed economica, avevano trovato riparo sotto al ponte di Viale dei Normanni. Immediatamente si è attivata la macchina comunale degli aiuti, grazie al pronto intervento dei servizi sociali e del progetto Prins, che ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua valenza, operatività e velocità nella risoluzione di queste drammatiche situazioni. La giovane coppia è stata presa in carico dall’equipe professionale di Prins, progetto redatto dall’amministrazione comunale ed approvato dal ministero. Presente anche la Caritas con i suoi volontari e la presidente del consiglio, Marinella Grillo, per sovraintendere alle prime operazioni di aiuto.

La coppia è momentaneamente allocata all’Hotel San Luca, sottoposta a un primo vaglio medico e sarà successivamente seguita dai servizi sociali, che approfondiranno la situazione per trovare una soluzione ottimale al loro caso.

PriNs

Il progetto di Pronto Intervento Sociale, prevede un servizio che si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, attivo 24 h/24 per 365 giorni l’anno, contattando il numero telefonico 340/1734580 è attivo in tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale sociale con a capofila Corigliano Rossano. L’emergenza in ambito sociale rende indispensabile un intervento immediato per aiutare la persona a superare la condizione di emergenza ed evitare danni fisici e/o psicologici. Prins, intende dare risposte immediate a persone (che vivono situazioni di emergenza riguardanti i bisogni di sopravvivenza. La protezione offerta dal servizio durerà per il tempo strettamente necessario ad individuare e realizzare condizioni favorevoli alla risoluzione del bisogno.

«Sono situazioni dolorose e difficili che purtroppo in un periodo di crisi economica mondiale, possono accadere in contesti urbani. Per questo – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Alessia Alboresi – abbiamo attivato questo progetto di Pronto intervento Sociale modulandolo dalle grandi città. La nostra è una comunità virtuosa e solidale, invito tutti i cittadini a segnalare debitamente le situazioni di criticità di cui possono essere testimoni»