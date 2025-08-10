HomeIonio

Rossano, crolla muro di sostegno nel quartiere San Biagio «privati inottemperanti. Comune attiva poteri sostitutivi»

Il crollo di un muro di sostegno in pietrame che ha invaso aree e percorsi comunali si è verificato nel quartiere San Biagio, nel centro storico di Rossano. I costi saranno addebitati ai proprietari

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il crollo sarebbe stato causato da perturbazioni atmosferiche nell’ambito di un’allerta di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, ed aveva reso irraggiungibili alcune abitazioni del quartiere. Nelle ore successive al crollo, avendo registrato l’impossibilità di raggiungere alcune abitazioni, la Protezione Civile, come da normativa vigente, è intervenuta mediante una procedura di Somma Urgenza per garantire l’accesso ai residenti e recintando l’area definita critica.

Terminata la fase di somma urgenza, al fine di porre in essere l’intervento definitivo di ripristino dei luoghi, anche a seguito di segnalazioni di difficoltà da parte dei residenti e delle ditte che svolgono i servizi comunali come quello di igiene urbana, la Protezione Civile ha accertato come il muro di sostegno in pietrame facesse parte di una corte privata – anch’essa parzialmente crollata – di pertinenza di alcuni fabbricati sovrastanti.

Privati inottemperanti

Tale rilievo impone l’attivazione delle procedure dei confronti dei proprietari ai quali compete l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi, pertanto i funzionari della Protezione Civile hanno dapprima individuato gli effettivi responsabili degli immobili – procedura spesso complessa nei centri storici a causa di dati spesso risalenti nel tempo – per poi procedere ad ordinanza contingibile e urgente nei loro confronti per la messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

I termini dell’ordinanza sono scaduti da alcuni giorni, pertanto si registrata l’inottemperanza da parte dei proprietari. Seguendo le indicazioni previste in merito dalla normativa vigente, la Protezione Civile si prepara ad intervenire in sostituzione degli stessi, ai quali verranno, successivamente, addebitati tutti i costi dell’intervento, secondo il prezzario regionale di riferimento.

Si tratta di una procedura spesso attuata nei Centri Storici, che richiede, purtroppo, tempi non immediati – sia per i termini dettati dalla normativa, sia per la difficoltà di individuazione e reperimento dei proprietari degli immobili – ma che, comunque, si è rivelata sempre efficace e che non verrà turbata da qualsivoglia azione fuorviante.

La Protezione Civile Comunale, infine, sottolinea come spesso le criticità registrate nei centri storici, laddove non è semplice intervenire, anche per la nondisponibilità di mezzi idonei che possono adattarsi alle ridotte condizioni di viabilità esistenti nei borghi antichi, siano causate dalla poca cura che i privati mostrano nei confronti del proprio patrimonio immobiliare, comportamenti che generano insicurezza e degrado, e sui quali gli uffici comunali sono già intervenuti ripetutamente.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Botulino nei panini: salgono a nove gli indagati, anche 5 medici e i produttori

Tirreno
PAOLA (CS) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sul focolaio di intossicazione da botulino che ha già provocato due vittime, Luigi Di...
comunità marocchina cosenza autostazione cop

La comunità marocchina ripulisce l’autostazione di Cosenza: “Un gesto per la nostra città”

Area Urbana
COSENZA - Un gesto concreto di cittadinanza attiva e amore per la città. Questa mattina, sotto il sole di una calda domenica d'agosto, alcuni...
carabinieri 112

Prima la lite davanti al fast food, poi spunta un coltello. Giovane ferito è...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata davanti ad un noto fast food di un centro commerciale di...
ospedale-Annunziata-Cosenza-

Cosenza: casi di botulismo, migliorano le condizioni di due pazienti all’Annunziata

Area Urbana
COSENZA – Piccoli ma significativi segnali di miglioramento arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, che sta gestendo l’emergenza sanitaria legata ai casi di botulismo registrati...
Calabria auto usate

In Calabria l’auto usata piace e convince: Cosenza è la provincia con più passaggi...

Calabria
COSENZA - Calabresi e automobili, qual è il rapporto? L'auto usata piace e convince chi abita in Calabria. In regione, infatti, sempre più automobilisti scelgono...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36932Area Urbana22211Provincia19716Italia7980Sport3836Tirreno2847Università1444
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Tirreno

Botulino nei panini: salgono a nove gli indagati, anche 5 medici...

PAOLA (CS) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sul focolaio di intossicazione da botulino che ha già provocato due vittime, Luigi Di...
comunità marocchina cosenza autostazione cop
Area Urbana

La comunità marocchina ripulisce l’autostazione di Cosenza: “Un gesto per la...

COSENZA - Un gesto concreto di cittadinanza attiva e amore per la città. Questa mattina, sotto il sole di una calda domenica d'agosto, alcuni...
carabinieri 112
Ionio

Prima la lite davanti al fast food, poi spunta un coltello....

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata davanti ad un noto fast food di un centro commerciale di...
ospedale-Annunziata-Cosenza-
Area Urbana

Cosenza: casi di botulismo, migliorano le condizioni di due pazienti all’Annunziata

COSENZA – Piccoli ma significativi segnali di miglioramento arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, che sta gestendo l’emergenza sanitaria legata ai casi di botulismo registrati...
Calabria

Dramma a Bovalino: 41enne muore annegato, avrebbe accusato un malore in...

BOVALINO (RC) – Una tragedia ha colpito questa mattina la comunità di Bovalino, nella Locride, e di Benestare, centro del reggino del quale era...
incidente mormanno auto moto
Provincia

Violento incidente nella notte a Mormanno tra un’auto e una moto,...

MORMANNO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, poco fuori dal centro abitato di Mormanno,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA