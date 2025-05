Rossano ancora senz’acqua, il sindaco Stasi tuona contro Sorical: «Servizio fuori dalla civiltà»

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sorical ha annunciato che, a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice Dn 350 dell’acquedotto Macrocioli, di propria competenza e che serve il serbatoio cittadino di Matassa, verrà interrotta temporaneamente l’erogazione dell’acqua. Si potranno verificare, quindi, problemi di approvvigionamento idrico in una parte dello Scalo di Rossano nonché di gran parte delle contrade a sud della città, quali Fossa, Zolfara, Toscano, Amica ecc.

“Martedì scorso – dice il Sindaco Flavio Stasi – quando Sorical annunciava la seconda interruzione di fornitura dalla Condotta Macrocioli, scrivevo questo comunicato https://shorturl.at/idYcP. Siamo a venerdì e Sorical è già tornata a farsi sentire per la stessa ragione. Ribadisco quanto affermato: questo “servizio” è fuori dalla civiltà. Mi chiedo che cosa sarebbe accaduto se il Comune in questi anni non avesse realizzato decine di impianti e di collegamenti. Quella della condotta Macrocioli – prosegue il Sindaco – è ormai un’emergenza civile e sanitaria e come tale deve essere affrontata. A questo dovrebbero pensare i super manager di Sorical piuttosto di ingegnarsi su come aumentare le tariffe”.

Sorical comunica che si cercheranno di limitare i tempi di interruzione in poche ore e di ripristinare il servizio prima possibile. Si consiglia di utilizzare l’acqua in modo responsabile, limitandone il consumo per usi non essenziali. Il servizio autobotte, in ogni caso, è attivo e prenotabile al numero verde 800 221 116.