Rossano: 29enne morto in ospedale in attesa di un’ambulanza attrezzata, disposta l’autopsia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo la morte improvvisa di Eugenio Bisogni, 29 anni, deceduto mercoledì al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano è stato disposto l’esame autoptico che dovrebbe essere eseguito martedì prossimo per consentire di chiarire come e perchè il giovane è deceduto. Secondo quanto emerso Bisogni, sarebbe morto per un arresto cardiaco al pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio dopo aver atteso, per una giornata intera un’ambulanza attrezzata per il trasporto di un paziente obeso che avrebbe dovuto trasferirlo all’ospedale di Cosenza. Al centro del suo stato di salute ci sarebbero state le conseguenze di un ascesso dentale. I familiari hanno presentato formale denuncia, e sul caso indagano i carabinieri di Corigliano Rossano.

Eugenio Bisogni, era un giovane molto amato a Corigliano conosciuto soprattutto per aver messo in piedi lo spettacolo Calabria Got Talent. Sui social tanti i messaggi di dolore e cordoglio: “la tua prematura scomparsa ci ha lasciato senza parole. Tu il nostro super direttore artistico sempre sorridente e fiero del tuo lavoro; avevi creato questo talent televisivo ed eri felice di noi artisti”; e ancora “Morire così, è assurdo ed inaccettabile. Avevi una vita davanti e, stavi finalmente coronando il sogno della tua vita. Profonda tristezza, per te, caro Eugenio Bisogni, per la tua famiglia, per la nostra sanità calabrese che, ancora una volta, ha fallito”.