Roseto Capo Spulico: incontro con la comunità per costruire un ‘Comune ad Esclusione Zero’

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Dopo la bellissima esperienza vissuta in occasione del Festival “Innesti di Futuro”, l’Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico e la sua vivace Comunità è pronta a rimettersi al lavoro sul Progetto “Roseto Comune ad Esclusione Zero”, offrendo alla Cittadinanza nuovi “Strumenti di Innovazione Sociale” attraverso due giorni ricchi di incontri di Co-progettazione e Co-programmazione insieme ai più grandi esperti di welfare ed economica civile italiani.

Questo progetto, costruito in sinergia con importanti realtà nazionali come Fondazione Con il Sud, il Consorzio Sale della Terra, la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome e NEXT – Nuova Economia per tutti, si pone come principale obiettivo la creazione di un sistema di welfare innovativo ed inclusivo, capace di generare lavoro e benessere sfruttando le enormi potenzialità ancora in parte inespresse del nostro territorio.

Oggi e domani, l’Antico Granaio ospiterà una intensa due giorni di lavoro, attraverso i quali i Cittadini, gli operatori economici, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore potranno ottenere informazioni utili e strumenti operativi per comprendere, costruire, avviare nuovi percorsi imprenditoriali e generare nuova economia valorizzando competenze e professionalità a beneficio dell’intera Comunità locale.

Il primo appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 16.00, con il focus tra i Sindaci dell’Ampliamento SAI e la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome sulle “Opportunità e prospettive del Sistema di Accoglienza e Integrazione e la rete dei Comuni”.

Domenica 5 Novembre alle ore 9.30, l’incontro di Co-Progettazione “Cittadinanza (che si) Attiva” per una Roseto ad Esclusione Zero. Nella stessa giornata, alle ore 16.30,l’incontro pubblico su “Beni Comuni e Cittadini Attivi. Amministrazione Condivisa, Co-programmazione e Co-progettazione”. Grazie ad autorevoli contributi al tavolo dei relatori, verranno affrontati temi strettamente legati alla crescita e allo sviluppo del territorio, partendo dal progetto “Roseto Capo Spulico: Comune ad Esclusione Zero”, sperimentato nella realtà locale di Roseto Capo Spulico.

Sarà presente all’evento un ricco e autorevole parterre, che aiuterà la Cittadinanza nel percorso progettuale. Saranno presenti al tavolo dei relatori moderato dalla giornalista Gabriella Debora Giorgione, il Sindaco Rosanna Mazzia, Angelo Moretti, Referente nazionale della Rete per i Piccoli Comuni del Welcome; Fabio Garrisi, Referente ufficio co-progettazione e gare Sale della Terra e direttore Sale della Terra Salento; Pasquale Bonasora, Presidente di Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà; Luciano Gallo, Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI Emilia-Romagna;

Conclude S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo Diocesi Cassano allo Jonio.

L’incontro pubblico Beni comuni e cittadini attivi, sarà l’occasione anche per presentare Welfare meridiano, la monografia di Angelo Moretti, edita da Rubbettino. Non ho mai avuto particolari simpatie per le forme organizzative del servizio sociale – dice Moretti nel suo libro – Da quando ho iniziato il mio impegno sociale, mi interessava, e mi interessa ancora oggi, il “fatto concreto”: aiutare con ogni mezzo chi è in una condizione di fragilità e apprendere continuamente da chi attraversa una condizione di fragilità nuove visioni sul senso dell’esistere e sulle forme della vita.

“Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ma il solco nel quale ci muoviamo è sempre lo stesso – ha affermato il Sindaco Mazzia – Vogliamo esplorare tutte le strade, provare ad accumulare quante più informazioni possibili, metterci alla prova su ambiti diversi per raggiungere un obiettivo comune. In questa due giorni così intensa parleremo di “welfare” che significa tante cose, ma prima di tutto, secondo me, vuol dire “stare insieme”. Parleremo di come stando insieme si può accrescere il benessere della nostra Comunità e creare sviluppo facendo coprogettazione e amministrazione condivisa. Condivideremo questo percorso con i maggiori esperti in Italia di questo settore e con il nostro Vescovo, che sulle cose importanti non manca mai. Non prendete impegni domenica, sarà una giornata importante per Roseto Capo Spulico e per l’intero territorio”.