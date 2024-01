Roseto Capo Spulico assume (con diploma) oltre 30 agenti di polizia locale: ecco come partecipare

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Il Comune di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, ha indetto un concorso per assumere 32 Istruttori di vigilanza (ex categoria C). La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale per rispondere alle esigenze di personale dell’Ente. E’ possibile partecipare alla domanda con il solo diploma di scuola media superiore e patente di guida B. Il termine per inviare la domanda di partecipazione è fissato per il giorno 13 gennaio 2024. Per inviare la candidatura basta collegarsi al seguente sito INPA e cliccare su ‘Invia la tua candidatura’ previa autenticazione attraverso SPID, CIE o CNS.

Cosa prevede la prova

La selezione del concorso per istruttori di vigilanza prevede lo svolgimento di due prove d’esame.

La prima prova prevede la soluzione, in un tempo determinato di un test a risposta multipla sulle seguenti materie:

Funzioni e compiti istituzionali della Polizia Locale;

Codice della Strada;

T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Elementi di diritto costituzionale;

Elementi di diritto penale;

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

TULPS e legislazione edilizia, ambiente, commercio e pubblici esercizi.

Verrà accertata anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La seconda prova consisterà in una prova pratica di guida su un itinerario predeterminato per capire se il candidato è idoneo o meno alla guida.

Saranno infine valutati anche i titoli di studio e di servizio posseduti dai candidati e dichiarati in fase di presentazione della domanda (per un massimo di 10 punti).