Rissa tra ragazze in pieno centro a Rossano, i video fanno il giro del web ma nessuno interviene

Violenza tra adolescenti in via Nazionale. Tra i presenti anche un bimbo piccolo. I video virali riaccendono il dibattito sul degrado sociale e l’assenza di una reazione collettiva

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un pomeriggio di violenza nel cuore di Rossano con due adolescenti che si sono rese protagoniste di una rissa in via Nazionale: urla, strattoni, tirate di capelli, insulti, calci... tutto ciò, sotto gli occhi dei passanti. Nonostante i negozi aperti, la gente sul marciapiede, nessuno è intervenuto per fermare le ragazzine. Anzi, sono stati girati alcuni video con i cellulari, diventati virali in poche ore su social e chat. Immagini che mostrano l’aggressione ma anche l’indifferenza dei presenti: molti ragazzi osservano, qualcuno filma, nessuno interviene.

In uno dei filmati circolati online anche un dettaglio sconcertante: un bambino di circa 3 o 4 anni assiste alla scena da pochi passi e appare spaesato. Immagine che solleva indignazione e preoccupazione. Non è chiaro se le forze dell’ordine siano intervenute, poiché nei video non si vedono pattuglie presenti al momento della rissa. Tuttavia, l’episodio ha riacceso con forza il dibattito sulla violenza giovanile e sul ruolo, o l’assenza, di modelli educativi e sociali in grado di prevenire fenomeni simili.

