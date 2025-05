Rissa a Villapiana, giovane ferito gravemente alla testa. Il Sindaco chiede incontro al Prefetto

- Advertisement -

VILLAPIANA (CS) – Si trova ricoverato all’ospedale di Cosenza da due giorni. Si tratta di un giovane del posto, arrivato nel nosocomio dell’Annunziata con un grave ferita alla testa. È accaduto qualche sera fa a Villapiana, a margine dei festeggiamenti in onore di San Francesco. Alcune persone, visibilmente ubriache, hanno prima infastidito alcuni clienti. Poi, alla richiesta di allontanarsi sarebbe scoppiata una rissa dove a farne le spese è stato il giovane, mentre gli autori si sarebbero dati alla fuga.

Su quanto accaduto si è registrato l’intervenuto il sindaco di Villapiana Vincenzo Ventimiglia che ha comunicato di aver chiesto al Prefetto un incontro urgente. «Quanto accaduto qualche sera fa in piazza Dante, a margine dei festeggiamenti in onore di San Francesco, ci richiama tutti al dovere di affidarci alle autorità competenti. Nella giornata di ieri, infatti, i Carabinieri unitamente agli agenti della nostra Polizia Locale hanno visionato le telecamere dell’impianto di video sorveglianza per proseguire più efficacemente nella loro attività di indagine».

«Il Sindaco, rappresentando i sentimenti di preoccupazione dell’Amministrazione e dell’intera comunità – prosegue, ha richiesto già nella giornata di ieri un incontro al Prefetto di Cosenza per discutere e ricercare soluzioni a questo ed altri eventi incresciosi, verificatisi sul territorio nell’ultimo periodo. Ha inoltre espresso vicinanza al nostro concittadino rimasto ferito ed alla sua famiglia, auspicando una pronta e rapida guarigione».

«In questo momento è opportuno che tutta la comunità, scossa da questo triste evento, continui a coltivare quei valori che avevano animato la giornata di festa appena conclusa. A questo proposito è doveroso ringraziare il Comitato Villapiana in Festa e rivolgere loro l’invito a poter continuare la loro attività senza cedere allo scoraggiamento ed al disincanto provocato di chi non ha rispetto per i valori del vivere civile».