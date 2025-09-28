Riparte a Sibari il punto prelievi, era fermo da anni: salute a portata di mano

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Il punto prelievi per la comunità sibarita riapre da mercoledì 1° ottobre presso la delegazione municipale. Un servizio essenziale che torna operativo grazie alla sinergia tra Comune di Cassano all’Ionio, Asp di Cosenza e Distretto Sanitario Jonio Nord, con l’obiettivo di garantire assistenza diretta soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, come anziani, persone con disabilità e cittadini con difficoltà motorie.

La ripresa delle attività sanitarie

Rappresenta la riattivazione di un’intesa nata nel 2006, poi interrotta a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid. Da ottobre, invece, sarà di nuovo possibile effettuare prelievi ed esami ematochimici in loco, ogni mercoledì dalle 8:00 alle 9:00, evitando spostamenti spesso complicati per chi ha maggiori difficoltà.

La riattivazione del punto prelievi si inserisce in un più ampio piano di potenziamento sanitario a livello locale. A settembre è già ripreso il servizio di radiologia, è stato attivato quello di diabetologia presso il poliambulatorio di Cassano centro, e a breve partirà anche lo screening oncologico per oltre 2.000 donne sopra i 49 anni. Inoltre, entro la fine dell’anno, verrà istituita una postazione non medicalizzata h24 a Sibari, operativa fino al 2030.

Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha espresso soddisfazione per questo nuovo passo avanti nell’ampliamento dei servizi sanitari sul territorio: “è un piccolo ma significativo risultato frutto di una collaborazione istituzionale concreta. Ringrazio sentitamente la dirigente medico del Distretto, Antonella Arvia, per la sensibilità dimostrata”.