Riciclo di classe, a Corigliano Rossano la medaglia d’oro della sostenibilità di CONAI

CORIGLIANO ROSSANO (CS9 – È la scuola primaria Don Bosco di Corigliano Calabro, insieme alla scuola primaria Pier delle Vigne di Capua, in provincia di Caserta, a salire sul gradino più alto del podio dell’edizione 2024/2025 di Riciclo di classe, il grande progetto ludico-educativo di cittadinanza ambientale promosso da CONAI.

Un concorso che ha coinvolto le primarie di tutta Italia, stimolando le classi a cimentarsi in un’attività tanto educativa quanto creativa: ideare un gioco – analogico o digitale – per raccontare ciò che hanno imparato sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali di imballaggio.

La scuola cosentina ha vinto grazie a “Diventa un Ecodetective”: una vera escape room digitale, costruita con Genially, in cui i bambini, nei panni di detective ambientali, superano sfide interattive per salvare ambienti minacciati dall’inquinamento.

Riciclo di classe: i premi per i vincitori. Capuano: “I piccoli ci sorprendono”

Attraverso un kit didattico, il serious game online Riciclo Game e una piattaforma dedicata (riciclogame.scuola.net), le classi sono state accompagnate in un percorso attivo concluso proprio con la realizzazione di giochi originali ispirati a quanto “studiato”.

Tutti gli elaborati ricevuti sono stati valutati da una giuria tecnica, che ha premiato le sei proposte migliori. Le scuole vincitrici riceveranno buoni per l’acquisto di materiali didattici: 2.000€ per i primi classificati, 1.000€ per i secondi e terzi posti.

Sul secondo gradino del podio si sono piazzate la scuola Anselmi di Arcevia (Ancona) e la Mario Pagano di Bella (Potenza). Sul terzo, invece, la Bartolomeo Sicher di Coredo Predaia (Trento) e la primaria di San Mauro Marchesato (Crotone).

“Ancora una volta sono i più piccoli a sorprenderci – ha detto Ignazio Capuano, presidente CONAI – Con idee brillanti e una profonda consapevolezza ambientale, dimostrano che la sostenibilità può essere vissuta come un’esperienza concreta e coinvolgente. Riciclo di classe è molto più di un semplice concorso: è un percorso collettivo che aiuta a crescere, a sviluppare responsabilità e senso di collaborazione. Spesso sono proprio i bambini a portare in famiglia comportamenti virtuosi che diventano abitudini quotidiane”.