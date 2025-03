Rapinarono un bar di Mandatoriccio travisati in volto e armati di pistola. Arrestati due fratelli

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – I carabinieri di Rossano hanno arrestato e portato in carcere di Castrovillari due fratelli F.G.A., 40 anni, e F.N. di 31, destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. I due, originari di Rossano, sono stati condannati in via definitiva a cinque anni di reclusione per rapina mano armata e porto abusivo di arma da fuoco. I fatti risalgono al 2011 quando i due, con la complicità di una terza persona rimasta ignota, fecero irruzione in noto bar di Mandatoriccio con il volto travisato e armati di pistola.

Una volta all’interno del locale minacciarono il titolare e il figlio costringendoli a sdraiarsi a terra sotto la minaccia della pistola. Portarono via l’incasso presente nel registratore di cassa, il denaro che aveva addosso il gestore e numerose stecche di sigarette. Subito dopo il colpo due rapinatori fuggirono a piedi, mentre F.G.A. si allontanò in auto. I gestori del bar tentarono di inseguirli lungo la Statale 106 ma il 40enne in auto si fermò davanti al veicolo degli inseguitori. Poi, per intimidire ulteriormente, uno dei rapinatori sparò alcuni colpi di pistola, costringendo i gestori a desistere. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica e di risalire ai due responsabili, confermando anche la detenzione abusiva dell’arma utilizzata. Gli imputati sono stati assistiti dai legali Ettore Zagarese, Giuseppe Vena e Angelo Milito.