Rapina ad una tabaccheria di Rossano: la Cassazione annulla la condanna per tre giovani

ROSSANO (CS) – La Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi della difesa, ha annullato la condanna per tre giovani imputati rossanesi difesi dagli Avvocati Alfredo Zicarelli, Gianluigi Zicarelli e Giovanni Virelli. I fatti risalgono all’anno 2016 allorquando si verificava una rapina presso una Tabaccheria dello scalo di Rossano nel corso della quale venivano sottratti denaro contanti pari a circa 8000,00 euro e diversi blocchetti di biglietti gratta e vinci, per un valore complessivo pari ad euro 6000,00. Le indagini non riuscirono a risalire agli autori della rapina ma, pochi giorni dopo, alcuni dei biglietti rapinati venivano portati all’incasso dai tre imputati in diverse ricevitorie di Rossano e Corigliano.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere i tre giovani venennero identificati e riconosciuti senza ombra di dubbio dai Carabinieri proprio nel momento in cui incassavano le somme dei biglietti gli esercizi commerciali ove si erano recati. Pertanto, i tre soggetti venivano processati per il reato di ricettazione in relazione alla rapina dal Tribunale di Castrovillari che, dopo una lunga istruttoria, emetteva sentenza di condanna che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Nei giorni scorsi, accogliendo i ricorsi dei difensori, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna con rinvio per un nuovo giudizio dinnanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.