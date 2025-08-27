HomeIonio

Raccolta dei rifiuti a Cassano Ionio, la Ecofap presenta ricorso al Consiglio di Stato

L'azienda chiede la revocazione della sentenza che ha determinato l'esclusione dalla gara per la raccolta rifiuti del Comune di Cassano allo Ionio. L'ad: "La nostra storia è fatta di lavoro, determinazione e rispetto delle regole. La verità, prima o poi, trova sempre la sua strada"

F.B.
CASSANO IONIO (CS) – La Ecofap Srl annuncia di aver depositato al Consiglio di Stato il ricorso per la revocazione della sentenza che ha determinato l’esclusione dell’azienda dalla gara per la raccolta rifiuti del Comune di Cassano allo Ionio. “Un passo forte e determinato, frutto di un’analisi approfondita e del convincimento che la decisione subita sia stata ingiusta e contraria ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa – spiega l’azienda – Questo atto legale rappresenta non solo la volontà di tutelare l’immagine e i diritti dell’azienda, ma anche l’impegno verso la comunità di Cassano allo Ionio, che merita un servizio di qualità, svolto da chi opera con competenza e integrità”.

“Non ci fermiamo – dichiara l’amministratore Paolo Fraglica – La nostra storia è fatta di lavoro, determinazione e rispetto delle regole. La verità, prima o poi, trova sempre la sua strada, e noi siamo pronti a percorrerla fino in fondo”. La Ecofap Srl fa sapere che continuerà a lottare affinché “venga ripristinato il corretto esito della gara e riconosciuto il diritto conquistato sul campo, con dedizione e trasparenza”.

