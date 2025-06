«Quella strada è diventata un incubo». Da Corigliano Scalo la denuncia dei cittadini

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO – I cittadini e i commercianti di Via San Francesco d’Assisi a Corigliano Scalo sono stanchi di vivere in una strada che è diventata un incubo. A lanciare l’urlo di disperano è il comitato del movimento del territorio. “La strada è completamente dissestata, piena di buche e rappresenta un serio pericolo per la sicurezza di tutti. Nonostante le segnalazioni dei commercianti e dei cittadini, la situazione non è stata ancora risolta. È inaccettabile che non si sia fatto nulla per risolvere questo problema che danneggia la vita quotidiana delle persone che abitano e lavorano in questa zona. Il Movimento del Territorio si unisce alla protesta dei cittadini e dei commercianti e chiede all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per risolvere questa situazione. È giunto il momento di dare priorità alle esigenze dei cittadini e di lavorare per migliorare la qualità della vita nella nostra zona. Vogliamo strade sicure, strade che non mettano a rischio la salute e la sicurezza delle persone. Vogliamo una amministrazione comunale che ascolti e risponda alle esigenze dei cittadini”.