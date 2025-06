Quattro arresti in pochi giorni nel Cosentino: violenze, maltrattamenti e resistenza ai Carabinieri

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Quattro persone arrestate negli ultimi giorni da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, in distinte vicende che hanno visto impegnati i militari in attività di controllo e intervento sul territorio. Il primo episodio è avvenuto nella contrada Boscarello di Corigliano, dove un 37enne tunisino è stato arrestato per lesioni personali aggravate dopo aver accoltellato un connazionale durante una lite. La vittima, colpita al braccio probabilmente nel tentativo di difendersi, è stata soccorsa e non versa in pericolo di vita.

Il secondo caso riguarda invece un 33enne originario di Cosenza, colto in flagranza mentre si trovava vicino all’ex moglie, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. La violazione, favorita da un malfunzionamento dei dispositivi elettronici di controllo, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che lo hanno immediatamente tratto in arresto.

A Crosia, i militari hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 49enne accusato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie a un regime di violenze fisiche e psicologiche, costringendola a vivere in un clima di terrore e privazioni.

Infine, nella notte appena trascorsa, un 38enne rumeno, in forte stato di agitazione, ha creato momenti di tensione a Mirto Crosia, danneggiando un’auto dei Carabinieri e ferendo due militari con calci e pugni. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti gli arrestati sono attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.