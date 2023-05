Prof richiama un’alunna, la famiglia si presenta a scuola e aggredisce la docente

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Mattinata movimentata alla scuola media “A. Toscano” nel centro storico di Corigliano. Al centro della vicenda, una professoressa che avrebbe richiamato un’alunna per l’utilizzo del cellulare in classe. Per difendere la studentessa i familiari si sono recati a scuola e hanno aggredito, sembrerebbe verbalmente, la docente.

Secondo quanto emerso la studentessa sarebbe stata ‘sgridata’ perchè distratta dal cellulare. La giovane però, infuriata, avrebbe raccontato tutto alla famiglia e così, poco dopo a scuola si sono presentati i genitori e anche il fratello. Sono volate urla e parole grosse contro la docente che è stata anche difesa da un altro insegnante. Nulla però è servito a placare gli animi della famiglia. La ricostruzione di quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri che sono stati chiamati ad intervenire sul posto, in quanto si sarebbe arrivati anche alle mani, anche se non sarebbe stata presentata, al momento, alcuna denuncia.