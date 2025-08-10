Prima la lite davanti al fast food, poi spunta un coltello. Giovane ferito è in gravi condizioni

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tutta sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata davanti ad un noto fast food in un centro commerciale di Corigliano. Una rissa, secondo quanto emerso, degenerata fino all’accoltellamento di un ragazzo di 21 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

I due gruppi erano in fila per acquistare del cibo al servizio drive; da qui è nata prima una banale discussione finita in una violenta rissa tra spintoni, insulti, schiaffi, pugni. Uno dei giovani coinvolti avrebbe poi estratto un coltello, colpendo un ragazzo di 21 anni. Sarebbero stati gli stessi amici a portarlo in ospedale ma a causa delle sue condizioni è stato deciso il trasferimento a Cosenza. Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.