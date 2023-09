Prevenzione oncologica: in piazza Salotto a Corigliano, due giornate di visite gratuite

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un vero e proprio villaggio della salute, oggi e domani, a Corigliano organizzato dalla “One Healthon – La rete della Salute” che consentiranno alla popolazione di sottoporsi a visite e controlli gratuiti con medici oncologici, di medicina generale, nutrizionisti e odontoiatri. L’Area Emergenza Calabria unitamente alle Misericordie di Cosenza, Melito Porto Salvo e Trebisacce hanno provveduto al montaggio di un PMA sanitario, della Misericordia di Melito, 4 tende pneumatiche della Misericordia di Cosenza e della protezione civile regionale. L’iniziativa andrà avanti fino a domani con un vero e proprio “villaggio della salute” in piazza Salotto a Corigliano.

Al centro, la prevenzione dalle malattie oncologiche. Il cancro oggi, è una patologia più “prevenibile” e anche più “curabile” rispetto al passato. La visita oncologica pertanto, rappresenta un passaggio fondamentale per prevenire, riconoscere e controllare le patologie tumorali. Fondamentale è la prevenzione primaria tramite il controllo dei fattori di rischio (fumo, obesità, scarsa attività fisica, abuso di alcol) e dalla necessità di favorire le vaccinazioni contro le infezioni note correlate al cancro.

Altri elementi di rilievo sono il contrasto al ritardo diagnostico in soggetti predisposti e l’attuazione di programmi di prevenzione secondaria (screening mammografico, colo-rettale e cervicale) rivolti a soggetti asintomatici ma ad elevato rischio di insorgenza.

Infine è spesso utile la consulenza genetica per chi ha familiarità oncologica e sospetta predisposizione ereditaria allo sviluppo di neoplasie. Un evento pertanto, quello promosso da 1ht NE Healthon, che punta a favorire la prevenzione, grazie anche alla presenza di medici specialisti come il prof. Pietrosandro Tagliaferri e il prof. Pierfrancesco Tassone, rispettivamente direttori delle UOC Oncologia Medica e Oncologia Medica Traslazionale ddell’UMG di Catanzaro e degli oncologi in formazione specialistica Grazia Maria Arilotta, Maria Cirillo, Antonella Crispino, Caterina Lamanna, Caterina Romeo, Ludovica Tedesco e Francesco Trentadue.