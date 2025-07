Prevenzione degli incendi, controlli serrati anche nell’Alto Ionio cosentino: sanzionate 70 persone

- Advertisement -

TREBISACCE – Controlli serrati anche nell’Alto Ionio cosentino da parte dei Nuclei Carabinieri Forestali che hanno intensificato l’opera di vigilanza e prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia. I Carabinieri Forestali di Trebisacce, in particolare, hanno messo in atto controlli intensificati sul rispetto delle norme di prevenzione antincendio nel territorio di competenza.

Solo nell’ultimo mese sono stati ben 70 i soggetti sanzionati per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione antincendio boschivo, contenute nella legge regionale Calabria n. 51/2017, nel manifesto AIB della presidenza della giunta regionale e nelle Ordinanze emanate localmente dai sindaci dei vari comuni per contrastare la propagazione delle fiamme di un eventuale incendio e comunque per rendere più agevole un intervento spegnimento.

Prevenzione degli incendi, i Carabinieri forestali rimarcano l’importanza delle buone pratiche agricole e della manutenzione

Tra le inadempienze più ricorrenti riguardano l’omessa realizzazione di fasce o precese perimetrali nei terreni agricoli, che il più delle volte si presentano completamente invasi da vegetazione infestante secca; l’omessa realizzazione di fasce contestualmente alle operazioni di mietitura nelle colture cerealicole e foraggere; la mancata o carente manutenzione e pulizia delle fasce stradali di pertinenza di enti pubblici; l’incuria di appezzamenti e giardini suburbani e all’interno dei centri abitati, a ridosso di abitazioni e infrastrutture.

In merito agli incendi boschivi che nelle scorse settimane hanno devastato decine e decine di ettari di territorio dell’Alto Jonio cosentino, interessando pinete, terreni agricoli, incolti, i Carabinieri forestali ricordano che le cause sono da ricercare solo in parte nel cambiamento climatico. Il progressivo abbandono delle buone pratiche agricole e della manutenzione del territorio, infatti, incide in maniera pesante su tali conseguenze e per questo ricordano che le attività di prevenzione degli incendi sono fondamentali per la sicurezza collettiva.