Poste Italiane, tre annulli filatelici e una cartolina per il 2° “Vinitaly and the City” di Sibari

COSENZA – In occasione della seconda edizione della manifestazione “Vinitaly and the city” che si terrà presso il Parco archeologico di Sibari dal 18 al 20 luglio prossimi, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con un bollo speciale per ciascuna serata e con la dicitura: “Vinitaly and the city – Calabria in wine – 18.7.2025 – 87011 Sibari Stazione (CS)”, richiesto dall’Arsac.

L’annullo sarà disponibile per tutti e tre i giorni presso lo stand che verrà allestito da Poste Italiane all’interno dell’area della Fiera del Parco archeologico, dalle ore 18,00 alle 23,00. Disponibile per appassionati e collezionisti anche una cartolina dedicata all’evento. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / Spazio Filatelia Ufficio postale di Corigliano- Rossano. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.