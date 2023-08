PoeMare Festival: a Cariati kermesse di poesia, arti e musica

CARIATI (CS) – La cittadella fortificata, il borgo marinaro e il porto in notturno faranno da scenario al PoeMARE Festival, tre giorni di Poesia, Arti e Musica con l’assegnazione del Premio Poemare 2023, che si svolgerà nella cittadina ionica il 9, l’11 e il 13 agosto. L’evento, organizzato dall’omonima Associazione con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il contributo di sponsor locali, è inserito nel cartellone dell’Estate Cariatese 2023, ed ha un tema suggestivo, che da sempre ispira poeti, artisti e scrittori: “Il sogno… e cosa ne rimane”, scelto, spiegano dall’Associazione PoeMARE, impegnatissima con i preparativi in questi giorni, “per il suo fascino e per la capacità di rappresentare un mondo fatto di riflessi di realtà, immaginazione, paure, speranze ed emozioni originate dal nostro io profondo e compagne dell’esistenza di ciascuno di noi”.

Il Festival, alla sua prima edizione con direzione artistica, per quest’anno, del poeta Alessio Baratta, ha lo scopo di valorizzare le Arti e le Culture alle quali la cittadina di Cariati, con le sue caratteristiche monumentali, paesaggistiche, culturali e umane offre meravigliosi scenari; ha già, comunque, una storia in quanto nasce dall’evento “In-Canto d’Estate”, realizzato con successo dal 2019 per quattro edizioni più una invernale, dal nucleo fondante l’Associazione Aps, costituitasi nel giugno 2022.

L’anteprima è prevista per l’8 agosto alle ore 21, con l’inaugurazione del Festival presso il Museo Civico del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni, che ospiterà nella sua Rassegna d’Arte 2023 la mostra del celebre pittore Pietro De Seta, tra i protagonisti della serata del 9.

Mercoledì 9 agosto, sempre dalle ore 21, in piazza Plebiscito, cuore del centro storico di Cariati partirà, dunque, il PoeMARE Festival con la quinta edizione di “In-Canto d’Estate”, un Tributo alle Arti secondo la formula ormai collaudata di performance di Poesia, Letteratura, Musica, Teatro e Pittura; si esibiranno lo stesso Alessio Baratta, il poeta e performer Gennaro Madera, gli attori Davide Santoro e Lucrezia Passarelli, il musicista Domenico Berardi, la scrittrice Assunta Scorpiniti, presidente dell’Associazione Aps che avrà anche il compito di aprire il Festival, la docente Viviana Amato. La serata sarà arricchita, come rilevato, dalla presenza del celebre artista Pietro De Seta che realizzerà in performance live un quadro oggetto di una riffa finale, e dell’Associazione Donne dell’Ucraina, Paese ospite, che proporranno i versi dei maggiori poeti della loro martoriata e amata terra; l’accompagnamento musicale è a cura del Gruppo Controcorrente Live.

La seconda giornata di venerdì 11 agosto, sul lungomare Sud di Cariati (zona bar Number 1), dalle ore 19.00, sarà “Tramonti diVersi”, un aperitivo di divulgazione poetica con la partecipazione, oltre agli organizzatori, di Davide Avolio, Flaminia Colella, Gloria Riggio, Alessio Spetale e Massimo Salvati, ovvero i poeti e le poetesse provenienti da varie parti d’Italia partecipanti al premio PoeMARE, che, sulle note di Sara Manfredi (chitarra e voce) e della violinista Aurora Arcudi, racconteranno di poeti e poetesse che hanno segnato il loro cammino.

La terza giornata, di sabato 13 agosto, in zona Padre Pio (Lungomare Nord), dalle ore 21, ci sarà un inedito e spettacolare Show Culturale presentato da Gennaro Madera e Lucrezia Passarelli, abbinato al Concorso di Performance Poetica riservato a poeti emergenti Under 35 che abbiano pubblicato almeno una raccolta di poesie. I poeti, già protagonisti di “Tramonti diVersi”, si esibiranno in 4 round alternati a canzoni e musiche di Controcorrente Live, Aurora Arcudi e Giacomo Aiello, sottoponendosi al giudizio di una Giuria Tecnica (la presidente dell’Associazione, il noto poeta Rocco Taliano Grasso e la poetessa campana Damiana De Gennaro) e di una Giuria Demoscopica (i soci di PoeMARE e un campione scelto tra il pubblico). Al termine della serata saranno proclamati il Vincitore Assoluto del Premio PoeMARE 2023 e la Poesia Vincitrice.