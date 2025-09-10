Pietrapaola, ritorna il servizio dei prelievi ematici nel centro storico. Il sindaco: «Attenzione a chi vive in paese»

- Advertisement -

PIETRAPAOLA (CS) – I prelievi ematici tornano ad essere effettuati direttamente nel centro storico di Pietrapaola. Un servizio atteso e di fondamentale importanza per la salute dei cittadini che riparte dopo un periodo di stop. Torna così una soluzione di prossimità che riduce e faciita gli spostamenti soprattutto per le fasce più anziane della popolazione.

Si parte già da domani, giovedì 11 settembre, presso l’ambulatorio medico di via San Francesco. Qui si effettueranno le prime sedute di prelievi, attive dalle 7.30 alle 9. Il servizio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, sarà garantito con cadenza mensile, ogni secondo giovedì del mese, diventando così un appuntamento fisso per i cittadini.

“È un traguardo significativo – dichiarano il sindaco Manuela Labonia e l’assessore alla sanità Giuseppina Romeo – perché restituiamo ai nostri cittadini un presidio sanitario nel cuore del borgo. Non si tratta soltanto di un servizio, ma di una misura di attenzione verso chi vive in paese, un modo concreto per avvicinare la sanità ai cittadini e alleggerire il peso degli spostamenti verso altre strutture”.

Come accedere al servizio

Il Comune fa sapere che i cittadini interessati potranno presentarsi muniti di prescrizione medica valida per i prelievi ematici. Per chi non rientra in regimi di agevolazione o esenzione, è necessario il pagamento del ticket, da effettuarsi tramite CUP, online con pagoPA o presso le farmacie abilitate, con obbligo di esibizione della ricevuta al momento del prelievo.

“Il nuovo servizio rappresenta un investimento sulla qualità della vita e un segnale concreto di attenzione verso la salute pubblica. La scelta di fissare una data mensile certa garantisce stabilità e programmazione per famiglie e cittadini, contribuendo a rendere più accessibile un diritto fondamentale come quello alla cura. Con questo passo – concludono il sindaco Labonia e l’assessore Romeo – continuiamo a rafforzare i servizi di prossimità nel centro storico, mettendo al centro le persone, la loro salute e la dignità della comunità”.