Piano spiaggia, Il sindaco di Cassano all’Ionio Papasso: «a breve la definitiva approvazione»

CASSANO ALL’IONIO (CS) – «In questi giorni sono diverse le richieste che mi sono arrivate in merito allo stato di approvazione del PSC, il Piano Spiaggia Comunale. Motivo per cui ho voluto preparare una nota con una relativa cronistoria per informare tutti quanti sono interessati dalla vicenda». È quanto scritto in una nota a forma del Sindaco di Cassano All’Ionio Giovanni Papasso che evidenzia come l’iter si avvia alla conclusione. in corso le ultime fasi burocratiche e poi si arriverà alla definitiva approvazione

E il sindaco ripercorre tutte le tappe «Il lavoro in tal senso è iniziato in pieno periodo Covid quando, in data 24.02.2021, è stato affidato l’incarico professionale relativo alla definizione della procedura di approvazione del Piano Spiaggia Comunale alla Società P.L.A. Service dell’Arch. Pietro Luzzi. A marzo 2023, poi, è stato affidato l’incarico per la redazione della relazione geomorfologica per il Piano Spiaggia Comunale al geologo Dott. Beniamino Tenuta. Sempre a marzo 2023 sono stati affidati i rilievi Batimetrici alla Società Geofisiche Misure s.n.c. A maggio dello stesso anno, poi, la Geofisiche Misure s.n.c. ha consegnato i rilievi batimetrici mentre la P.L.A. Service ha provveduto alla consegna di tutti gli elaborati previsti. Sempre nello stesso mese il Dott. Beniamino Tenuta ha consegnato tutti gli elaborati previsti e, in data 25.05.2023, sono stati trasmessi gli elaborati alla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Settore 1 – Vigilanza Normativa Tecnica per il rilascio del parere Geomorfologico. A giugno, il suddetto Dipartimento ci ha rilasciato il parere geomorfologico favorevole segnalandoci alcuni allineamenti. In data 20.07.2023, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, il Piano Spiaggia Comunale viene approvato».

«A febbraio del 2024, poi, è stata avviata, presso Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente – Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al Piano Spiaggia Comunale. Un mese dopo, il suddetto Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, ha fornito l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella procedura di assoggettabilità a Vas ed ha richiesto la documentazione da integrare alla fine della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale. In data 12.04.2024 sono state avviate le consultazioni per la procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS, coinvolgendo gli Enti indicati che per brevità non vi pubblico. Il termine ultimo per il rilascio dei pareri è stato fissato per il 06.07.2024. In data 19.04.2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del Piano Comunale Spiaggia, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90, coinvolgendo l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Cosenza, la Regione Calabria, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, l’Ufficio delle Dogane, la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e il Sindacato Italiano Balneari.

«Tutti gli enti si sono pronunciati favorevolmente e, in data 21.11.2024, è stata inviata alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente – Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, l’esito della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e tutta la documentazione richiesta con nota del 06.03.2024. In data 11.03.2025, dopo un anno, la Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente – Settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto altra documentazione integrativa. Il professionista incaricato sta redigendo gli elaborati da integrare ai vari Enti. La cronistoria mostra chiaramente come continui e sia costante l’interlocuzione con la Regione e tutti gli altri enti che hanno richiesto delle integrazioni. Possiamo dire chiaramente che l’approvazione del PSC – Piano Spiaggia Comunale si trova alle ultime fasi burocratiche e poi si arriverà all’approvazione definitiva».