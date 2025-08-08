HomeIonio

Piana di Sibari: «nessun taglio d’acqua alle aziende oneste». Il Consorzio punta il dito contro gli abusivi

«Gli accertamenti in corso da parte dei Nuclei di controllo del Consorzio affermano la volontà di contrastare ogni forma di illegalità che danneggi la collettività e gli agricoltori onesti»

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – In seguito alle recenti notizie diffuse dal Movimento Articolo 21 riguardo l’interruzione della fornitura d’acqua nella Piana di Sibari, riprese da qualche testata,  il Consorzio di bonifica della Calabria deve fare chiarezza per rettificare informazioni inesatte. Non è in atto, nella Piana di Sibari, tanto meno in alcuna area del territorio regionale, una sospensione del servizio idrico nei confronti di aziende agricole morose, come erroneamente e strumentalmente riportato nella nota stampa diffusa dal movimento politico.

Al contrario, le interruzioni riguardano esclusivamente gli utenti abusivi che prelevano acqua senza aver stipulato un contratto con il Consorzio. Questo comportamento, oltre ad essere illegale e a costituire un reato penale, danneggia gravemente le numerose aziende oneste che adempiono regolarmente ai loro obblighi di pagamento per il servizio idrico, e, soprattutto a chi è in difficoltà.

Infatti gli accertamenti in corso e le conseguenti flangiature, anche nella Piana di Sibari, rientrano nell’intensa attività di contrasto all’illegalità messa in campo dai Nuclei di Controllo del Consorzio di Bonifica della Calabria, per come richiesta, tra l’altro, dalle Associazioni Professionali degli Agricoltori. Dal 1° gennaio di quest’anno, su tutto il territorio regionale, anche con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, sono state accertate oltre 1.700 infrazioni al regolamento sull’utilizzo degli impianti irrigui. Agli utenti abusivi è data comunque la possibilità di poter regolarizzare la propria posizione, previo pagamento della sanzione amministrativa e stipula di un regolare contratto, con immediata ripresa del servizio di erogazione dell’acqua.

L’impegno del Consorzio di Bonifica della Calabria nella tutela della risorsa idrica e nel garantire il corretto funzionamento degli impianti è massimo” dichiara in specifico il Commissario Straordinario del Consorzio, Giacomo Giovinazzo “gli accertamenti in corso da parte dei Nuclei di controllo del Consorzio affermano la volontà di contrastare ogni forma di illegalità che danneggi la collettività e gli agricoltori onesti. Continueremo a monitorare il territorio con la massima attenzione, anche grazie alla preziosa collaborazione delle Forze dell’Ordine“.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

De-Salazar_conferenza-botulino-Cosenza

Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum per prevenire i...

Area Urbana
COSENZA - E' allarme botulino a Cosenza dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per...
pulizia ss 18 vibo 01

Rifiuti abbandonati sulla Statale 18, scatta un’operazione di pulizia e bonifica

Calabria
VIBO VALENTIA - Una giornata dedicata alla pulizia e soprattutto alla sensibilizzazione, quella che si è svolta ieri nel tratto di statale 18 Tirrenica,...

Alla III Edizione del SibarinProgress 2025 la magia jazz sotto le stelle con Rachel...

Provincia
SIBARI - Tra gli appuntamenti più attesi della terza edizione di SibarinProgress, la rassegna che si sta svolgendo nello straordinario scenario del Parco Archeologico...
Consiglio-Regionale

Sciolto il Consiglio regionale della Calabria: con le dimissioni di Occhiuto si chiude la...

Calabria
CATANZARO - Il Consiglio regionale della Calabria ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal presidente della giunta Roberto Occhiuto e così è stato ufficialmente...
De Salazar intossicazione da Botulino Cosenza Annunziata

Intossicati dal botulino: 12 ricoverati, 9 in rianimazione. De Salazar «il protocollo di emergenza...

Area Urbana
COSENZA - Intossicati dal botulino: sono dodici i pazienti ricoverati all'Annunziata di Cosenza e di questi, 9 si trovano in rianimazione (2 sono intubati in...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36915Area Urbana22197Provincia19707Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

De-Salazar_conferenza-botulino-Cosenza
Area Urbana

Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum...

COSENZA - E' allarme botulino a Cosenza dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per...
Procede il progetto di rigenerazione degli spazi urbani degradati e fatiscenti, con un investimento economico che è pari a 15 milioni di euro
Area Urbana

Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco a San Vito e Serra Spiga:...

COSENZA - "L'ampio e complesso progetto di rigenerazione di San Vito e Serra Spiga non è un'azione casuale, ma è stata pensata ed inseguita...
Area Urbana

Incendio a Rende, il sindaco ordina bonifica e urgente verifica del...

RENDE (CS) - In merito all'incendio divampato nei giorni scorsi nei pressi di S. Agostino, il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha emanato un'ordinanza...
Roberto-Calderoli
Calabria

Ponte sullo Stretto, Calderoli: «porterà ricchezza anche al Nord e nella...

ROMA - "Ieri ho partecipato alla riunione del Cipess che ha dato il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina,...
west-nile-reggio
Calabria

West Nile, prima vittima in Calabria: muore anziano al Gom, Lucano...

REGGIO CALABRIA - Il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, ha fatto la prima vittima in Calabria. Un uomo di 80...
Area Urbana

Salgono a 4 le intossicazioni da sospetto botulino a Diamante: tutti...

COSENZA - Sono saliti a 4 (due 17enni e due donne di 40 anni) le persone ricoverate in terapia intensiva all'Annunziata du Cosenza per...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA