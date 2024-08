Pericolo sulla SS106 nel Cosentino, Basta Vittime «non funzionano alcuni sistemi di illuminazione»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica di aver inoltrato una segnalazione, con il supporto tecnico-giuridico di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, nella quale evidenzia la grave situazione di pericolo insistente sulla strada Statale 106 per via dei costanti e continui malfunzionamenti dei diversi sistemi di illuminazione.

Nello specifico, i volontari che da anni si battono per una “strada della morte” più sicura e moderna, hanno evidenziato di ricevere continue e costanti segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano il mal funzionamento dell’impianto di illuminazione presente sulla Statale 106 nelle Gallerie di Montegiordano; sulle rotatorie presenti sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano, nello specifico la rotatoria per le contrade Fossa-Foresta, le rotatorie per le contrade Seggio e Oliveto Longo e la rotatoria in Contrada Insiti, quest’ultima verificata l’altro ieri direttamente dai volontari in un sopralluogo.

A ciò si uniscono i problemi presenti sulla Statale 106 dovuti alle gallerie poco (o peggio non illuminate) sulla S.S.106 VAR/A tra Simeri e Squillace, quelle di Soverato (nonostante su una di queste vi sono dei lavori che naturalmente avete previsto di effettuare nel periodo estivo incuranti di arrecare disagi ai turisti), sulla S.S.106 VAR/B tra Roccella Jonica e Locri e quelle di Bova Marina e Palizzi.

Basta Vittime sulla Strada Statale 106, infine, nel rimarcare che l’intervento è imprescindibile non solo per la sicurezza degli utenti dalla strada, tanti, che percorrono la Statale 106 soprattutto nel periodo estivo, ha invitato l’Anas Spa ad intervenire per risolvere con la massima sollecitudine al fine di risolvere il problema. Anche per questo, l’invio della segnalazione, è stato inoltrato a tutela della stessa Anas perché, qualora dovesse accadere un sinistro stradale anche a causa della non presenza e/o della carenza di illuminazione, l’Ente gestore ne sarà corresponsabile e dovrà risponderne.