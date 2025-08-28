HomeIonio

Paziente picchia un medico cubano e fugge: aggressione al pronto soccorso di Corigliano

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, raccolte le testimonianze dei presenti, hanno avviato le ricerche dell'uomo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Attimi di tensione due giorni fa al pronto soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano. Un paziente, spazientito per i tempi di attesa, ha perso il controllo e si è scagliato contro un medico cubano in servizio, aggredendolo verbalmente e fisicamente.  L’uomo, dopo aver colpito il sanitario, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano che, raccolte le testimonianze dei presenti, hanno avviato le ricerche. Secondo le prime informazioni, l’aggressore sarebbe già noto negli ambienti cittadini

