CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Attimi di tensione due giorni fa al pronto soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano. Un paziente, spazientito per i tempi di attesa, ha perso il controllo e si è scagliato contro un medico cubano in servizio, aggredendolo verbalmente e fisicamente. L’uomo, dopo aver colpito il sanitario, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano che, raccolte le testimonianze dei presenti, hanno avviato le ricerche. Secondo le prime informazioni, l’aggressore sarebbe già noto negli ambienti cittadini
Paziente picchia un medico cubano e fugge: aggressione al pronto soccorso di Corigliano
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, raccolte le testimonianze dei presenti, hanno avviato le ricerche dell'uomo
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Dopo “Mia Moglie” spunta il sito Phica. Femin cosentine: “il piacere delle donne viene...
COSENZA - "A pochi giorni di distanza dallo scandalo che ha riguardato il gruppo Facebook “Mia moglie” in cui 32mila uomini condividevano foto di...
Asili nido comunali a Cosenza, per aprire le nuove scuole dell’infanzia serve almeno 1...
COSENZA – Bimbi pronti a popolare gli asili nido cosentini. Pubblicate le graduatorie delle due strutture comunali, i posti disponibili sono stati già assegnati....
Travolta da una moto nei pressi del Museo della Sibaritide. Grave una donna trasportata...
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, lungo una delle...
In fiamme i terreni del sindaco Conia: “Se qualcuno vuole dirmi qualcosa, lo faccia...
CATANZARO - "Non mi avete fatto niente"Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia...
Più donne nella scienza: l’Unical guida l’Italia con un progetto didattico sperimentale
RENDE (CS) - Promuovere l’accesso delle ragazze e delle giovani donne ai percorsi e alle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, considerate...
Correlati
-->
Leggi ancora
Dopo “Mia Moglie” spunta il sito Phica. Femin cosentine: “il piacere...
COSENZA - "A pochi giorni di distanza dallo scandalo che ha riguardato il gruppo Facebook “Mia moglie” in cui 32mila uomini condividevano foto di...
In fiamme i terreni del sindaco Conia: “Se qualcuno vuole dirmi...
CATANZARO - "Non mi avete fatto niente"Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia...
Più donne nella scienza: l’Unical guida l’Italia con un progetto didattico...
RENDE (CS) - Promuovere l’accesso delle ragazze e delle giovani donne ai percorsi e alle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, considerate...
Intrieri: “Reddito di Dignità, la promessa di Tridico, strumento sociale o...
COSENZA - "Il candidato alla presidenza della Regione Calabria Tridico ha deciso di giocarsi per la campagna elettorale la carta del reddito di dignità,...
Paola, paura in carcere: detenuto dà fuoco alla cella, reparto isolamento...
PAOLA (CS) - "Stamattina, nel carcere di Paola, un detenuto con problemi psichiatrici ha appiccato un incendio all'interno della sua cella. Un'intensa coltre di...
Neonata rapita a Cosenza, la difesa di Rosa Vespa chiede l’abbreviato...
COSENZA - A quanto apprende l'Adnkronos, gli avvocati di Rosa Vespa, la donna che nello scorso gennaio sottrasse una neonata dalla clinica Sacro Cuore...