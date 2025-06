Paura nella notte a Trebisacce per un crollo in un appartamento, un bambino ferito

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Intorno alle 4 del mattino a Trebisacce, centro dello Ionio Cosentino, un forte tonfo ha svegliato gli abitanti del centro abitato per il crollo parziale del solaio di un appartamento, che ha provocato paura e caos. Nel cedimento, secondo quanto riferito, sarebbero rimasti coinvolti due bambini, uno dei quali ha riportato ferite più gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cosenza.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e i soccorritori sanitari, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del cedimento. Al momento si lavora per valutare eventuali rischi per le altre abitazioni vicine e garantire la sicurezza dell’area. La comunità di Trebisacce è sotto shock per l’accaduto, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei piccoli coinvolti e sull’evolversi della situazione.