Paura nel centro storico di Rossano, incendio in un’abitazione. Vigili del fuoco salvano due cagnolini

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un incendio è divampato ieri sera in un appartamento nel centro storico dell’area urbana di Rossano, in via San Nilo. I proprietari in quel momento non erano nell’abitazione. Ad un tratto si è levata una colonna di fumo e, residenti dell’area e passanti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, insieme a carabinieri e sanitari del 118. Tanta apprensione per due cagnolini che si trovavano in casa e che sono stati portati al sicuro dai vigili del fuoco. Al momento non è chiara l’origine del rogo.