Paura a Villapiana: esplode una bombola del gas, donna in ospedale. Indagini in corso sulle cause

VILLAPIANA (CS) – Attimi di paura questa mattina a Villapiana, dove una bombola di gas è esplosa in una cucina esterna, causando danni strutturali e ferendo una donna. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la zona, ed ha spaventato i residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi, in particolare alcuni vicini, preoccupati dalle urla provenienti dall’abitazione.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato la donna in stato confusionale e l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non destano preoccupazione. L’esplosione ha provocato danni visibili ad un terrazzo sovrastante, ma per fortuna non si registrano altre persone ferite. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’ipotesi principale è quella di un malfunzionamento della bombola del gas.