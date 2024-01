Paura a Mirto Crosia: Pitbull azzanna e uccide un cagnolino, poi aggredisce e ne ferisce un altro

MIRTO CROSIA – Attimi di paura questa mattina a Mirto Crosia dove un Pitbull, sfuggito al controllo dei proprietari e dal recinto in cui si trovava, ha azzanno e ucciso un cane di piccola taglia che passava vicino al recinto insieme la padrona in località Centofontane, una zona non distante dal campo sportivo. Attimi concitati con le urla disperate della donna che nel tentativo di salvare il proprio cane è stata a sua volta ferita.

Per il piccolo cane non c’è stato nulla da fare. Il pitbull ha poi aggredito anche un cane randagio che è rimasto ferito ed stato soccorso dall’Ambulanza Veterinaria dopo l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale. Per il pittbull è stato disposto invece il sequestro preventivo.