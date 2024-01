Paura a Corigliano, le fiamme avvolgono un appartamento in pieno centro

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Paura nel tardo pomeriggio per uno spaventoso incendio che si è sviluppato in un appartamento-mansarda nel centro urbano di via Lucarini, a Corigliano scalo, provocando lunghe lingue di fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Nell’intero stabile tutte le famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni e fortunatamente non si registrano feriti. Secondo quanto si apprende la causa dello scoppio dell’incendio sarebbe di natura accidentale, dovuta al corto circuito di alcuni pannelli solari.