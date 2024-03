Paura a Corigliano: bimbo ha un malore e l’ambulanza arriva senza medico

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’ultimo caso in ordine di tempo è quello accaduto a Lamezia Terme, dove purtroppo il paziente, un uomo di 62 anni, è poi deceduto. Ma il fenomeno delle ambulanze senza medico a bordo, riguarda un pò tutta la Calabria e in tal caso la vicenda arriva dallo Jonio cosentino. Nel pomeriggio di lunedì infatti, era in corso una festa di compleanno di un bimbo di 8 anni, quando uno dei suoi amichetti ha accusato un malore.

Subito è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e quando l’ambulanza è arrivata, dopo circa mezz’ora secondo quanto si è appreso, a bordo non vi era il medico ma solo un infermiere e l’autista. Il bimbo è stato comunque trasferito in ospedale e secondo quanto emerso, sta bene. Certamente un caso fortunato e una vicenda terminata comunque a lieto fine, ma il problema delle ambulanze non medicalizzate resta. Di certo non è messa in dubbio la competenza e la professionalità del personale sanitario come gli infermieri, ma i casi stanno aumentando e si chiede un intervento al fine di evitare altre tragedie come quella di Lamezia.