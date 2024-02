Partito dalla Calabria l’Educational Tour Trenitalia, da Catanzaro Lido a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Parte l’Educational Tour Trenitalia rivolto alle scuole, e la Calabria è la prima regione italiana a organizzare l’evento rivolto ai docenti degli istituti scolastici per illustrare fascino e potenzialità del treno nella scoperta delle bellezze del territorio. L’appuntamento ha preso il via dalla stazione di Catanzaro Lido, dove Trenitalia insieme ad ARTCal ha incontrato 30 docenti degli istituti scolastici della fascia ionica, da Reggio Calabria a Corigliano Rossano, che hanno potuto verificare, all’andata, le comodità di un viaggio in Intercity e, nel ritorno, scoprire il modernissimo Blues, il primo treno ibrido del Regionale di Trenitalia.

Presente anche Emma Staine, assessore regionale ai Trasporti, che in treno ha seguito l’Educational Tour fino al Castello di Corigliano, prestigiosa location per questa giornata dedicata al mondo del turismo scolastico, una delle possibili mete raggiungibili con le visite scolastiche in treno.

Nella fortezza risalente all’XI secolo, uno dei castelli più belli e meglio conservati dell’Italia meridionale, la Direzione Business Intercity e regionale di Trenitalia ha presentato le offerte e i vantaggi di un viaggio in treno, mezzo di trasporto ideale per le gite scolastiche, in grado di garantire un viaggio in piena sicurezza e comfort contribuendo nel contempo a ridurre gli impatti ambientali.

A conclusione della giornata, la visita guidata del Castello Ducale di Corigliano Calabro, patrimonio storico culturale calabrese, con la collaborazione dell’Associazione culturale White Castle, alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura Alessia Alboresi e dell’assessore al Turismo Costantino Argentino.