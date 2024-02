Ospedale Vittorio Cosentino, mancano infermieri. A rischio chiusura RSA medicalizzata

CARIATI (CS) – “In questi giorni il sindacato Nursind è tornato a porre l’attenzione sulle criticità del personale infermieristico e socio-Sanitario e sul rischio chiusura dell’RSA-Medicalizzata del presidio ospedaliero di Cariati. Altrettanto critica è la reazione politica a tali problematiche: ad ogni annuncio dell’Azienda Sanitaria, dal governo Occhiuto e dai suoi rappresentanti locali segue, molte volte, il nulla”. La denuncia arriva dall’associazione Le Lampare Basso Jonio Cosentino.

“Da questi leggiamo ad esempio del nuovo mammografo destinato all’Ospedale Vittorio Cosentino, perennemente ‘in arrivo’ da almeno un anno e probabilmente portato in spalla chissà da dove, visto che ancora non è pervenuto. Inoltre, per quanto riguarda i lavori inerenti alla struttura, alcuni non sono iniziati ed altri sono indietro.

Considerati i proclami del Presidente Occhiuto nei confronti dei presunti passi avanti sul tema Sanità, ci domandiamo se sia a conoscenza della situazione della struttura in questione, su cui politicamente si è espresso molto e che per suo stesso decreto sarà di nuovo Ospedale.

Chiediamo quindi al Presidente Occhiuto di venire a visitare tale struttura, comunicando la reale tempistica con cui si vuole rendere efficace il decreto. Divulgare la definitiva tabella di marcia al territorio del Basso Jonio Cosentino, dell’Alto Crotonese e della Sila Greca e a tutti coloro che in questi anni si sono interessati a questa vicenda e alla rivendicazione dei diritti fondamentali, eviterebbe che oltre agli annunci ci siano solo ritardi, tradotti per cittadini e per i lavoratori sanitari, in continui e insostenibili disagi.

Infine, cogliamo invece positivamente l’arrivo nella giornata di ieri di due medici cubani, risorsa da noi sempre promossa, che si aggiungono alle altre due unità già presenti”.