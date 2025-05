- Advertisement -

CARIATI (CS) – La denuncia di Nursind e del Rappresentante Sindacale Nicodemo Capalbo ai Vertici dell’ASP “il territorio calabrese si trova ad affrontare una grave emergenza legata alla carenza cronica di personale sanitario e socio-sanitario presso il Presidio Ospedaliero di Cariati e le strutture correlate. La segreteria territoriale Nursind di Cosenza, rappresentata da Nicodemo Capalbo, ha lanciato un appello urgente ai vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per evitare la chiusura di servizi fondamentali per la popolazione”.

La denuncia evidenzia una situazione di disagio sempre più critica, che mette in difficoltà sia gli operatori sanitari che i cittadini, con il rischio concreto di riduzione o cessazione di servizi vitali. Tra le strutture colpite si segnalano gli Ambulatori Territoriali, il Laboratorio Analisi, la RSA Medicalizzata, il Consultorio Familiare e altri punti chiave del presidio di Cariati.

Le criticità principali:

– Ambulatori Territoriali: Si registra una carenza di personale CPS-Infermieri, con un imminente pensionamento che aggraverà la situazione. Nursind richiede un aumento del personale per garantire un servizio efficiente, considerando anche l’afflusso di pazienti provenienti da tutta la regione.

– Laboratorio Analisi: La mancanza di infermieri e tecnici di laboratorio sta portando ad esborsi straordinari per l’azienda sanitaria. L’appello include la richiesta di una pianificazione efficace per evitare interruzioni del servizio.

– RSA Medicalizzata: Con un organico insufficiente rispetto al numero di pazienti critici, si richiede l’incremento urgente di 13 unità infermieristiche per assicurare cure adeguate e sicurezza agli assistiti.

– Consultorio Familiare: La situazione è altamente dannosa, con l’operatrice ostetrica rimasta sola a gestire numerosi pazienti. Un appello per ripristinare il prestigio della struttura di ginecologia, un tempo simbolo d’eccellenza nella regione.

Nursind non solo ha evidenziato le problematiche, ma ha proposto soluzioni pratiche, tra cui:

– Scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale.

– Avvio di avvisi urgenti per nuove assunzioni.

– Prestazioni aggiuntive per il personale sanitario già operativo.

Da qui, un appello ai vertici e alle istituzioni:

La situazione richiede interventi rapidi e concreti. Nursind invita il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, e le autorità competenti a considerare l’urgenza di questa emergenza, agendo nel rispetto delle normative ministeriali e dei contratti collettivi di lavoro. Con il rischio di burnout tra gli operatori e la difficoltà crescente per i pazienti di accedere ai servizi essenziali, il futuro delle strutture sanitarie di Cariati è sempre più incerto. La segreteria territoriale si riserva di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e garantire condizioni lavorative adeguate per gli operatori.