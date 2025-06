Ospedale di Cariati allo stremo: infermieri in rivolta e cure a rischio. Tavernise: «lasciati soli»

- Advertisement -

CARIATI (CS) – “Non c’è pace per l’Ospedale di Cariati. L’ennesimo stato di agitazione proclamato dal sindacato degli infermieri Nursind e dall’associazione Le Lampare fotografa un contesto ormai insostenibile: turni massacranti, personale insufficiente, servizi essenziali al collasso e cittadini costretti a rinunciare a cure civili e dignitose”. Così scrive in una nota il consigliere regionale del M5S Davide Tavernise. “I lavoratori del “Vittorio Cosentino” sono lasciati soli ad affrontare una quotidianità fatta di emergenze continue, senza un piano organizzativo, senza trasparenza e con una violazione sistematica dei loro diritti. Soprattutto nell’RSA medicalizzata, dove la carenza di organico è tale da mettere a rischio la sicurezza degli operatori e la qualità dell’assistenza.

Una situazione che non nasce oggi, ma che oggi peggiora per l’assoluta mancanza di programmazione e per il disinteresse di chi dovrebbe guidare la sanità calabrese. Mentre il presidente della Regione e commissario ad acta Roberto Occhiuto è troppo impegnato sui i social a difendere la propria immagine, ignorando colpevolmente la realtà drammatica in cui versa la sanità calabrese, presìdi come quello di Cariati affondano nell’indifferenza delle istituzioni.

Il Movimento 5 Stelle è al fianco di chi, ogni giorno, cerca di garantire il diritto alla salute in condizioni impossibili. Basta slogan, basta propaganda: se Occhiuto non è in grado di governare il sistema sanitario, lasci spazio a chi ha davvero a cuore la salute dei calabresi. La tutela dei cittadini e degli operatori deve tornare al centro, non essere il prezzo da pagare per l’autodifesa personale”.