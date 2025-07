Ospedale della Sibaritide, torna la paura: scatta l’allarme antincendio

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A distanza di una settimana dai due incendi divampati nell’ospedale della Sibaritide, torna la paura. Questa mattina in località Insiti, sul luogo in cui sta prendendo forma la nuova struttura ospedaliera, a Corigliano Rossano, è scattato l’allarme anticendio mentre il cantiere era operativo. Ancora le circostanze su cosa sia successo non sono chiare. Sembrerebbe che un principio di incendio sia partito dal piano -1 della struttura ma la situazione sarebbe sotto controllo.

Secondo quanto emerso infatti non sarebbero stati registrati danni e feriti. Sul posto è stato immediato l’intervento del personale tecnico, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco e le squadre di intervento interne sono al lavoro. Dall’esterno della struttura non è visibile nè fumo e nè fiamme.

Ospedale della Sibaritide: il messaggio sui social di Occhiuto

Lo scorso 29 giugno il governatore Occhiuto aveva effettuato un sopralluogo al sito in costruzione, a seguito dei due incendi divampati a distanza di pochi giorni, mostrandolo in un video sui social. Aveva parlato di “Vermi, vigliacchi” riferito a chi aveva lanciato quegli “atti intimidatori”.

Aveva parlaro di “Persone senza onore – Occhiuto riferendosi a coloro – che non vogliono bene alla Calabria, che non vogliono un futuro migliore per questa regione. E qui hanno fatto questo disastro; hanno incendiato al fine di rallentare i lavori, oppure di avere soddisfatte delle pretese estorsive”.