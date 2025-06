Ospedale della Sibaritide, Tavernise chiede l’intervento dell’esercito: «Lo Stato deve garantire sicurezza»

- Advertisement -

CORIGLIANO -ROSSANO (CS) – A seguito dei due incendi che, in sole 24 ore hanno coinvolto l’ospedale della Sibaritide, Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, chiede a gran voce l’intervento dell’esercito lanciando un appello al Governo e al Ministero della Difesa affinché venga garantita la sorveglianza e la tutela del cantiere, come già avviene per la Strada Statale 106 nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

“Due incendi in due giorni, entrambi sviluppatisi nella stessa area del cantiere dell’ospedale della Sibaritide, non possono essere archiviati come semplici coincidenze – tuona il consigliere regionale – In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sull’origine di questi episodi, dolosa o accidentale che sia, ritengo urgente un intervento immediato da parte dello Stato per garantire sicurezza, legalità e continuità ai lavori di costruzione di un’opera strategica per la sanità calabrese”.

Ospedale della Sibaritide, Tavernise chiede attenzione e sicurezza

“Parliamo di una struttura sanitaria attesa da decenni – prosegue Tavernise – e che, tra ritardi, stop, cambi di gestione e rimpalli di responsabilità, ancora oggi non riesce a vedere la luce. I recenti roghi nel vano ascensore e in altre zone del cantiere alimentano il sospetto che vi siano interferenze esterne che mirano a rallentare o ostacolare i lavori. È inaccettabile. Lo Stato deve rispondere con fermezza”. Per il consigliere, rispetto ai fatti accaduti, è necessario attivare lo stesso livello di attenzione e sicurezza per l’ospedale della Sibaritide. “Non possiamo permettere che questo progetto diventi ostaggio di interessi opachi o vittima della scarsa vigilanza”.