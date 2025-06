Ospedale della Sibaritide sotto attacco, Occhiuto: «Basta intimidazioni, la Calabria perbene non si piega»

- Advertisement -

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Ospedale della Sibaritide sotto attacco: sono due gli incendi nei cantieri avvenuti nel giro di 24 ore che destano preoccupazione sul territorio.

“È di estrema gravità quanto sta accadendo nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide, dove si susseguono incendi che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori e ostacolano la realizzazione di un’opera fondamentale per la comunità”. Così interviene Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. I”l clima è ormai diventato insostenibile e ci auguriamo che le forze dell’ordine e la magistratura riescano a individuare al più presto i responsabili di queste azioni intimidatorie e distruttive. Siamo vicini all’impresa impegnata nei lavori e a tutte le maestranze costrette a subire questa barbarie, alle quali esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà. Prepotenza, malaffare, violenza e intimidazioni non fermeranno il percorso di cambiamento e di ricostruzione che abbiamo avviato per il bene della Regione e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Basta. La Calabria perbene non tollera più minacce e sopraffazioni”.