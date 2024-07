Ospedale Cariati, a breve interventi nelle sale ed installazione del mammografo

CARIATI – Inizieranno a breve i lavori nelle sale ed a seguire la fornitura e l’installazione del mammografo nell’Ospedale Vittorio Cosentino. A dare notizia dell’approvazione della aggiudicazione degli interventi previsti è Pasqualina Straface, presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella struttura ospedaliera insieme al Sindaco di Cariati Cataldo Minò.

Straface: finalmente concorso per assunzione biologa

Finalmente dopo tantissimi anni – aggiunge – per l’Ospedale di Cariati è stato fatto un concorso con l’assunzione di una biologa che non solo garantisce il funzionamento del laboratorio analisi con la copertura dei turni necessari, ma pone fine al dispendio di risorse che la chiamata del medico a gettone comportava per le casse dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

In attesa rete ospedaliera, diversi interventi in programma

In attesa che parta la nuova rete ospedaliera e che l’Ospedale di Cariati riapra completamente con nuovi posti letto nel reparto di medicina – conclude la Straface – sono diversi gli interventi che interesseranno la struttura. Si stanno programmando i lavori per la radiologia per dotare il reparto di macchine tecnologicamente all’avanguardia.