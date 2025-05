Omicidio Fabiana Luzzi: condanna definitiva, un milione di euro ai genitori della vittima

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A dodici anni dalla tragica morte di Fabiana Luzzi, la sentenza definitiva: i genitori del suo assassino dovranno risarcire la famiglia di Fabiana con un milione di euro. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Castrovillari, che ha riconosciuto una responsabilità diretta anche nei confronti del padre e della madre del ragazzo, ritenuti corresponsabili per l’educazione inadeguata impartita al figlio. Fabiana Luzzi aveva solo 16 anni quando fu brutalmente uccisa, il 24 maggio 2013 a Corigliano Calabro, dal suo ex fidanzato, Davide Morrone, all’epoca minorenne. La giovane fu accoltellata 24 volte e poi data alle fiamme mentre era ancora viva. Un delitto che sconvolse l’intera comunità e che ancora oggi resta una ferita aperta e dolorosa. Il danno, per oltre un milione di euro, dovrà essere risarcito da Davide e dai genitori.

Nel provvedimento si sottolinea che il ragazzo era solito portare con sé un coltello da circa un anno e mezzo prima dell’omicidio ma anche il suo comportamento violento. Nella sentenza si evidenzia pertanto che la responsabilità genitoriale non può esaurirsi nel solo ruolo biologico, ma comporta un dovere educativo imprescindibile. I giudici hanno rigettato le giustificazioni presentate dai genitori dell’imputato, ribadendo che l’educazione ricevuta in ambito familiare è stata carente nei valori fondamentali della convivenza civile.

La decisione, oltre al risarcimento alla famiglia Luzzi, stabilisce anche un importante precedente giuridico: in casi estremi, i genitori possono essere chiamati a rispondere per i crimini commessi dai figli. Davide Morrone è stato condannato a 18 anni di carcere per l’omicidio di Fabiana.