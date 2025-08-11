HomeIonio

Ombrelloni piazzati e posti bloccati a Zolfara di Rossano. La denuncia: «qui regole calpestate»

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Roberta sulla cattiva abitudine in spiaggia dei 'segnaposto': nostante la denuncia alle autorità competenti, nulla è stato fatto in merito al fenomeno

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA –  che lamenta la ‘cattiva abitudine’ di piazzare ombrelloni e lettini sulla spiaggia di Zolfara di Rossano come segnaposto.

“Sono nata e cresciuta in provincia di Cosenza, adoro la Calabria, le sue montagne e il suo mare. Come molti giovani vivo e lavoro lontano da questa terra meravigliosa, e mio figlio ha il certificato di nascita modenese, ma il sangue calabrese. Essere genitore oggi è forse più difficile, ma noi ci impegniamo a dare il buon esempio tutti i giorni. Purtroppo in questa nostra vacanza estiva a Zolfara di Rossano, le autorità competenti non ci hanno aiutati nel dimostrare ai bambini che chi sbaglia, viene sanzionato dalla legge.

Tutti le mattine ci rechiamo in spiaggia libera, anche abbastanza presto, per godere del mare e della nostra bella costa, ma come tutte le mattine mi trovo a dover spiegare a mio figlio che pur arrivando presto, ed essendo veramente in pochi in spiaggia, non possiamo fermarci vicino la riva, ma piantare il nostro ombrellone quasi a bordo strada.
Perché? Perché qui è abitudine piantare gli ombrelloni (sedie, gonfiabili, pinne, maschere e canotti) e lasciarli in spiaggia per tutta la vacanza.

Sono le 10.30, dei proprietari degli ombrelloni/albero nessuna notizia, continuiamo a fare i nostri giochi schivando ombrelloni chiusi. Ore 12.30, mio figlio ha fame. Chiudiamo e raccogliamo tutto, e “portiamo via il nostro ombrellone” – mio figlio, 3 anni “perché noi lo portiamo via?” E noi “perchè rispettiamo l legge”.

Nessuna parola o commento dei pochi villeggianti  finalmente arrivati sotto gli ombrelloni/albero. Anzi, al terzo giorno che facciamo sta fatica di piantare e spiantare gli ombrelloni ci guardano come fossimo degli alieni. Alcuni di questi ombrelloni credo di non averli mai visti aperti. Il vero malessere però dov’è? Ho chiamato e inviato mail alla capitaneria di porto di Corigliano tutti i giorni, mi hanno risposto che avrebbero registrato la segnalazione ma che lì è una pratica diffusa. Scioccata!

Se è vero che il dolce arriva alla fine, vi servo anche l’ultima portata, sotto gli ombrelloni/albero non ci sono calabresi, ma italiani di altre regioni! e allora mi chiedo: perché in costiera amalfitana, in Versilia, a Fregene queste persone seguono le regole e poi arrivano qui e sono convinti di poter fare come vogliono? Ah! Povera Calabria mia”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

vasetto-friarelli

Botulino a Diamante, il legale del commerciante: «I prodotti non stavano esposti al sole»

Tirreno
DIAMANTE (CS) - "I prodotti in vendita nel truck food del mio assistito non stavano esposti al sole e aperti ma erano conservati in...
Altomonte Notte bianca 2025

Altomonte in festa: musica, spettacoli, gastronomia e artigianato. In migliaia alla Notte Bianca 2025...

Provincia
ALTOMONTE (CS) - La Notte bianca di Altomonte ha ufficialmente aperto l'edizione 2025 del Festival Euromediterraneo. In migliaia, ieri sera, si sono riversati nel...
Guardia Costiera salvataggio

Imbarcazioni in difficoltà: due stanno per affondare, un’altra di incagliarsi. Soccorsi dalla Guardia Costiera

Calabria
CROTONE - La Guardia Costiera di Crotone ha eseguito diversi interventi di soccorso in mare. Il primo intervento ha riguardato un natante da diporto...
Incendio Zumpano

Fiamme a Zumpano, circoscritto dai vigili del fuoco l’incendio che minacciava alcune abitazioni

Provincia
ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco nuovamente al lavoro questa mattina per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre) che...

Cosenza, l’associazione La Kasbah rischia di rimanere senza sede. La ReSST si appella alla...

Area Urbana
COSENZA - La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST), di cui Medici Senza Frontiere (MSF) fa parte, si appella...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36939Area Urbana22216Provincia19725Italia7981Sport3836Tirreno2855Università1445
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

vasetto-friarelli
Tirreno

Botulino a Diamante, il legale del commerciante: «I prodotti non stavano...

DIAMANTE (CS) - "I prodotti in vendita nel truck food del mio assistito non stavano esposti al sole e aperti ma erano conservati in...
Unical-Ofi-Cosenza
Università

All’Unical arriva il Corso di Laurea in Fisioterapia: aperte le iscrizioni....

RENDE (CS) - L'Università della Calabria ha ufficialmente avviato il nuovo corso di laurea triennale in Fisioterapia, un traguardo atteso da tempo che rafforza...
Ionio

A Rossano una messa in Cattedrale per ricordare tutte le vittime...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Il 9 agosto 2025 alle ore 19:00, presso la Cattedrale di Rossano, sarà celebrata una Santa Messa in memoria delle...
Carlo-Locatelli-direttore-Centro-Antiveleni
Area Urbana

Casi di botulismo a Cosenza e Sardegna. Il Direttore del Centro...

PAVIA - In relazione ai recenti casi di sospetta intossicazione da botulino in Calabria, a Cosenza, e Sardegna, il prof. Carlo Alessandro Locatelli, Direttore del...
Tirreno

Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a...

COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
incappucciati-negozio-telefonia
Calabria

Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è...

VIBO VALENTIA - Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA