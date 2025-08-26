HomeIonio

Occhiuto mostra il nuovo ospedale della Sibaritide: «Manca poco così affinché sia concluso» – VIDEO

Il presidente uscente della Regione Calabria mostra in un video gli interni del nuovo nosocomio. Poi la stoccata all'opposizione: "Ma avete capito in che modo quei signori, quelli che dicevano che erano drogati e che loro, i 5 Stelle, hanno nominato, mi hanno lasciato la sanità?"

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “Questo è il nuovo ospedale della Sibaritide, manca poco così perché sia  concluso e sia abitato da medici, da pazienti”. L’annuncio del presidente uscente della Regione Calabria Roberto Occhiuto via social, in cui mostra un video degli interni del nuovo ospedale della Sibaritide. “Questa è una delle stanze del nuovo ospedale della Sibaritide. Guardate, è già montato, ci sono gli arredi, perché l’ospedale è a buon punto – prosegue Occhiuto. – Qualche anno fa, quando mi sono insediato, era solo sulla carta, non c’era nulla”.

Poi la stoccata all’opposizione: “Ma avete capito in che modo quei signori, quelli che dicevano che erano drogati e che loro, i 5 Stelle, hanno nominato, mi hanno lasciato la sanità?” e mostra l’immagine dell’ex commissario, il generale Sandro Cotticelli, sotto inchiesta durante la pandemia Covid, per la mala gestione della sanità calabrese.

Non un investimento, non un euro di investimento in tutta la Calabria, non un’assunzione. 2500 persone sono andate in pensione mentre io diventavo commissario. Se non avessi assunto 5000 persone e se non avessi assunto 400 medici cubani, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero chiusi. Questo per i disastri che hanno fatto quei signori, quelli che dicevano che erano drogati e che loro, loro, i 5 Stelle, quelli che oggi parlano, hanno nominato. Abbiano almeno la compiacenza, l’onestà intellettuale, di fare silenzio”.

 

