Nuovo Ospedale della Sibaritide, ripartono i lavori. Approvato il Piano finanziario da 236 milioni

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un importante passo in avanti nella realizzazione, anzi nel completamento dei lavori del nuovo ospedale della Sibaritide. La struttura sanitaria in corso di costruzione nella zona Insiti dell’area urbana di Corigliano, a ridosso della statale 106 jonica, dopo lo stop per mancanza di fondi, trova nuova linfa dal piano economico finanziario di riequilibrio approvato con lo schema di contratto aggiuntivo e del DCA del presidente Occhiuto e che porta anche la firma dei sub commissari Fantozzi ed Esposito.

Nella scorsa seduta, la Giunta Regionale, con propria delibera ha iscritto a bilancio le risorse individuate e composte in parte da fondi regionali e in parte da fondi nazionali. Costo complessivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide €.292.000.000,00 di cui una quota considerevole (236 milioni) sono a carico del Concessionario (la D’Agostino costruzioni) che ne gestirà i servizi per i prossimi due decenni.

Le somme sono stati così suddivise: 77 milioni a valere sui fondi di cui all’art. 20, L.67/88 e di cui al mutuo contratto ai sensi della L.R. n.7/2006 (rif. nota del Ministero della Salute prot. n. 25616 del 15/10/2012), poco più di 19 milioni a valere sui fondi del “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria”, per come programmati con DCA n.70 del 24.03.2020 del Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, oggi confluiti nel PSC 2014-2020. Ed ancora 27 milioni di euro di fondi regionali, oltre 59 mlioni di risorse dello Stato, 17,5 milioni a valere su residui di bilancio sempre provenienti da fondi dello Stato. Infine 41 milioni di euro a valere su residui bilancio provenienti dal mutuo contratto dalla Regione Calabria.

La copertura finanziaria dei canoni annuali previsti nel Piano Economico Finanziario aggiornato, a partire dall’annualità di entrata in esercizio del Nuovo Ospedale, sarà assicurata per €.8.820.384, a titolo di canone di disponibilità delle opere e per

€ 991.248,78 a titolo di quota per investimento del canone di disponibilità delle attrezzature biomedicali, a valere: su fondi di bilancio della Regione Calabria derivanti dalla fiscalità regionale, connessi all’IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità), all’addizionale regionale all’IRPEF ed all’eventuale compartecipazione, fino a concorrenza del fabbisogno.

In subordine, e per la quota parte per la quale potrà trovare capienza, su entrate proprie dell’Azienda Sanitaria su entrate proprie dell’Azienda Sanitaria (ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei propri dipendenti). Da ultimo, su altre fonti finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. Per €.10.616.000, a titolo di corrispettivo per servizi no-core, e per € 660.557,22 a titolo di quota per la gestione del canone di disponibilità delle attrezzature biomedicali, a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, a valere sulle fonti indicate al punto precedente e sulle risorse del Fondo