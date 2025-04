Nuovo guasto sul Macrocioli: lo scalo di Rossano senza acqua. Stasi sbotta: «Non è da paese civile»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Questa mattina Sorical aveva annunciato l’esigenza di intervenire con urgenza sulla condotta adduttrice condotta Dn 300 acquedotto Macrocioli, di propria competenza, e dunque l’interruzione di fornitura d’acqua per il serbatoio Matassa che serve una parte dello Scalo di Rossano nonché di gran parte delle contrade a sud della città, quali Fossa, Zolfara, Amica ecc.

Si trattava già dell’ennesimo guasto di questa condotta la quale, come più volte segnalato dall’Amministrazione Comunale, è ormai un colabrodo irrecuperabile che serve decine di migliaia di persone.

Durante il pomeriggio sempre la Sorical ha comunicato al Comune di Corigliano-Rossano che, nel rimettere in pressione la condotta, si è verificato un ulteriore grave guasto lungo la stessa, imponendo nuovamente l’interruzione della fornitura idrica e garantendo ulteriori disagi alla cittadinanza, in particolare dello Scalo di Rossano nonché delle contrade a sud. Non appena questa nuova rottura sarà riparata, la condotta sarà rimessa in pressione, pertanto la situazione – se non si verificano nuovi “imprevisti” – dovrebbe tornare alla normalità in serata.

“ Il conto dei guasti su questa condotta negli ultimi mesi è impietoso – spiega il sindaco Flavio Stasi – e non è da paese civile. Sorical è una società di proprietà regionale che gestisce le adduttrici che dovrebbero fornire i Comuni, ma la verità è che non è stato investito un euro in questi anni per le condotte adduttrici, che sono state realizzate nel dopo guerra. Addirittura siamo arrivati a più guasti in un solo giorno. come pezzo delle Istituzioni, chiedo scusa alla cittadinanza per un tale ingiustificabile disagio. Allo stesso modo come rappresentante della comunità esprimo sdegno nei confronti di un carrozzone inutile che dimostra ancora una volta la totale distanza tra i proclami regionali e la realtà, cioè i bisogni dei cittadini.”

“ Dobbiamo ringraziare il fatto che in questi anni il Comune è intervenuto – conclude il Primo cittadino – sia con decine di nuovi impianti e sia con il rifacimento di intere condotte come la Petraro-Donnanna. Non oso pensare cosa accadrà quando si realizzerà il progetto messo in campo dall’attuale giunta regionale, ovvero la consegna di tutti gli impianti comunali a SoRiCal che già dimostra in maniera piuttosto lampante di non saper gestire nemmeno le adduttrici. Nel frattempo per mitigare i disagi ai cittadini, continuiamo a fornire il servizio autobotte, continuando a far gravare i costi sul Comune. Anche su questo bisognerebbe riflettere.”

Il servizio autobotte, in ogni caso, è attivo e prenotabile al numero verde 800 221 116 oppure, vista l’ora, la Polizia Locale.