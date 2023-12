Nuovi Periti Agrari nel Cosentino: svolti gli esami di abilitazione alla professione

TREBISACCE (CS) – Si sono conclusi gli esami di abilitazione per la professione di Perito Agrario in Calabria. A darne l’annuncio il Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati di Cosenza, Cataldo Maio che ribadisce: “È la prima volta che gli esami di abilitazione alla professione si svolgono in provincia di Cosenza e precisamente presso l’I.T.S. – Istituto Filangieri di Trebisacce. Un’occasione unica che ha messo in risalto tutta la passione e l’interesse di molti giovani alla professione di Perito Agrario, unito al desiderio di partecipare con profitto agli esami di abilitazione”.

La giornata conclusiva ha visto poi riunirsi in un incontro conviviale tutta la commissione di esami per la Calabria e Basilicata, presieduta dalla Prof.ssa Roberta Boffoli, dirigente dell’istituto Tecnico Agrario “G. Filangieri e i rappresentanti del Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Calabria e Basilicata, accolti nell’azienda del Presidente della Federazione Calabrese dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Angelo Minisci.

“L’ennesima dimostrazione, ribadisce Maio, dell’accoglienza unica di questa azienda che riesce a conciliare in un evento la promozione del territorio, la valorizzazione della professione del Perito Agrario e la collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio e i vari Collegi”.

Di seguito l’elenco dei nuovi professionisti abilitati e i recapiti del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Cosenza. Sito in via Ludovico Ariosto 13/C, Cosenza, cod fisc: 80006240784 – www.peritiagraricosenza.info – pec: collegio.cosenza@pec.peritiagrari.it:

Balestrieri Giovanni

Caravetta Francesco

Carpino Aldo Alex

Carpino Anna

Lorenzo Sabrina Maria

Marini Luca

Marroncelli Francesco

Papasso Davide

Perri Gilda

Sguglio Alfredo

Zaccaro Eliana