Nuova Statale 106 Jonica, è scontro istituzionale

COSENZA – L’Anas, la Regione, il Governo ed i comuni: tutti vogliono la nuova strada statale 106, non fosse altro perché in gioco c’è la salute e la sicurezza dei cittadini. Sembra quasi, però, che qualcosa non torni e che spunti sempre qualche elemento capace di creare contrasti per non giungere ad un accordo condiviso. I viaggiatori, intanto, continuano a rischiare perché di questo bisogna parlare soprattutto se si tiene conto dei numeri, che raccontano in maniera inequivocabile la realtà. Le cifre contenute nel rapporto dell’associazione “Basta vittime sulla SS 106” parlano di oltre 200 morti in 10 anni. Di fronte ad una situazione come questa la politica e le istituzioni in generale non possono tacere e il riammodernamento dell’infrastruttura non può che essere un’esigenza indifferibile.

Emblematica la situazione del tratto Sibari-Rossano sul quale, già da tempo, manca un accordo relativo al tracciato. Nelle ultime ore il dibattito si è riacceso: pochi mesi fa, lo ricordiamo, Anas aveva presentato il progetto ufficialmente, ma, di fatto, non aveva fatto i conti con le esigenze dei due comuni coinvolti, ovvero quello di Cassano Ionio e quello di Corigliano Rossano. Al momento la situazione più complicata sembra essere quella del Comune di Corigliano Rossano: il sindaco Flavio Stasi non ci sta ed ha fatto sapere che l’amministrazione comunale non accetterà un tracciato che non rispetti determinati requisiti e che spacchi le due aree urbane. La risposta di Giuseppe Graziano non si è fatta attendere: il consigliere regionale, da pochi giorni passato al terzo polo, ha sottolineato quelle che sono state le perdite di tempo causate, a suo dire, dall’amministrazione comunale, ma, al tempo stesso, ha auspicato un lavoro sinergico fra le diverse istituzioni interessate per arrivare ad una pronta soluzione.

Tutti vogliono il riammodernamento di questa arteria, la Regione, i comuni, Anas ed il Governo, che l’ha catalogata emergenza nazionale. A questo punto un solo interrogativo sorge: se tutti la vogliono, perché finora è rimasto tutto fermo?