Nuova protesta degli agricoltori nel cosentino. Trattori in marcia sulla 106 a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nuova protesta da parte degli agricoltori che sono tornati in strada con i loro mezzi. In particolare, i produttori, stanno muovendo con i loro trattori lungo la Statale 106 nel territorio della Sibaritide e a Corigliano Rossano in entrambe le direzioni. Inevitabili i disagi alla circolazione con una coda di diversi chilometri ce si è formata in particolare nella zona dello svincolo per Schiavonea.

Gli agricoltori italiani stanno scioperando da alcuni giorni contro i rincari e contro le direttive dell’Unione Europea e le scelte del governo, contro le grandi confederazioni agricole e a difesa dell’agricoltura e dei territori, ma anche contro «la carne coltivata, le farine d’insetti, le tasse, il gasolio, la svendita dei terreni» del lavoro e delle piccole imprese. Regole rigide che stanno piegando l’intero settore colpito anche da continui rincari degli interessi sui mutui agricoli. “È tutto in aumento – hanno detto gli agricoltori – e la situazione non è più sostenibile“.