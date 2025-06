Notte di fuoco e paura a Corigliano, mezzo per autospurgo distrutto dalle fiamme

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un mezzo adibito all’autospurgo di una ditta privata è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella notte nell’area urbana di Corigliano. L’allarme è scattato alle prime ore del mattino, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo che si trovava parcheggiato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per domare l’incendio ed evitare che si propagasse ad altre aree o mezzi circostanti. La Polizia ha avviato le indagini per accertare la natura del rogo, che al momento resta da chiarire. Non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso eventuali testimonianze e la visione di immagini di videosorveglianza della zona.