HomeIonio

Non paga la droga e le impongono di vendere la casa, quattro arresti tra Napoli e lo Ionio Cosentino

Aveva un debito di 30 mila euro per aver comprato droga ma lei non poteva pagare. Ecco allora che i suoi aguzzini ne hanno pretesi ben 80 mila imponendo alla donna di vendere la sua casa. Due degli arresti sono avvenuti a Schiavonea

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Aveva un debito di 30 mila euro per aver comprato droga ma lei non poteva pagare. Ecco allora che i suoi aguzzini ne hanno pretesi ben 80 mila. È quello che è accaduto ad una donna che dopo essere stata tempestata di telefonate e citofonate da chi le aveva venduto la droga per riscuotere il debito e lei si è detta insolvente, si è vista arrivare una richiesta assurda. Le è stato imposto di vendere l’abitazione in cui viveva.

Questi i fatti ricostruiti dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli dopo la denuncia della vittima che ha riferito di aver ricevuto diverse richieste estorsive da parte di chi la  forniva di sostanze stupefacenti. L’impossibilità di pagare l’ha resa vittima di una serie di atti intimidatori e di minacce tra le quali l’aumento spropositato del debito e l’imposizione di vendere la casa. Le indagini coordinate dalla Dda hanno portato all‘arresto di quattro persone, una in carcere e tre ai domiciliari, accusate, a vario titolo, di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Due degli arresti sono avvenuti in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza, sullo Ionio cosentino. Due degli uomini ricercati sono stati messi in manette mentre erano in vacanza a Schiavonea. A fermarli, in collaborazione con la Polizia di Stato di Napoli, sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Intitolazioni Stadio Marulla

Stadio “Marulla”, aggiornato l’elenco ufficiale delle intitolazioni. A Emanuele Giacoia la tribuna stampa

Sport
COSENZA - La giunta comunale di Cosenza, con apposta delibera, ha aggiornato l’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San...

Villapiana, vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo. Il parroco: «Un gesto che ferisce...

Ionio
VILLAPIANA (CS) - Nel comune dello Ionio cosentino è stata vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo situata nel piazzale antistante la parrocchia Sacra...
scalea lido sequestro

Abusivismo: a Scalea sequestrata un’ampia struttura balnerare, denunciato il titolare

Tirreno
SCALEA (CS) - Nel pieno della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Scalea è stato posto sotto sequestro. Nei giorni scorsi la polizia locale...
Padre Fedele corso mazzini

Padre Fedele: Diocesi, Provincia Calabra dei Cappuccini e Casa S. Francesco «siamo una sola...

Area Urbana
COSENZA - "In un momento molto delicato per la salute di padre Fedele, la cui persona e la cui opera stanno a cuore a...
salvini villa san giovanni

Salvini a Villa San Giovanni «mantenuta la promessa del Ponte». Su Occhiuto «scelta coraggiosa....

Calabria
VILLA SAN GIOVANNI (RC) - All'indomani del via libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36893Area Urbana22182Provincia19700Italia7979Sport3836Tirreno2835Università1443
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Ionio

Villapiana, vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo. Il parroco: «Un...

VILLAPIANA (CS) - Nel comune dello Ionio cosentino è stata vandalizzata la statua di San Michele Arcangelo situata nel piazzale antistante la parrocchia Sacra...
scalea lido sequestro
Tirreno

Abusivismo: a Scalea sequestrata un’ampia struttura balnerare, denunciato il titolare

SCALEA (CS) - Nel pieno della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Scalea è stato posto sotto sequestro. Nei giorni scorsi la polizia locale...
Ionio

Laboratorio analisi di Corigliano, Straface: «Nessuna chiusura, solo ammodernamento digitale»

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - "In un momento in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è impegnata in una complessa ma necessaria operazione di modernizzazione dei...
Vecchio tribunale Castrovillari
Provincia

Vecchio tribunale di Castrovillari, al via il progetto di demolizione e...

CASTROVILLARI (CS) - Al via la procedura per la gara d’appalto per la demolizione e ricostruzione del vecchio tribunale della città del Pollino di via...
Area Urbana

Cosenza, modificato il programma dei lavori pubblici. Si punta a mettere...

COSENZA - La giunta del Comune di Cosenza, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, modifica il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Con...
Morano Summer Camp
Provincia

Al via le iscrizioni per “Morano Summer Camp”, un mix di...

MORANO CALABRO (CS) - L'amministrazione comunale del borgo del Pollino presenta il "Morano Summer Camp – L'estate che fa squadra!", un progetto educativo e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA