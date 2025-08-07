Non paga la droga e le impongono di vendere la casa, quattro arresti tra Napoli e lo Ionio Cosentino

- Advertisement -

COSENZA – Aveva un debito di 30 mila euro per aver comprato droga ma lei non poteva pagare. Ecco allora che i suoi aguzzini ne hanno pretesi ben 80 mila. È quello che è accaduto ad una donna che dopo essere stata tempestata di telefonate e citofonate da chi le aveva venduto la droga per riscuotere il debito e lei si è detta insolvente, si è vista arrivare una richiesta assurda. Le è stato imposto di vendere l’abitazione in cui viveva.

Questi i fatti ricostruiti dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli dopo la denuncia della vittima che ha riferito di aver ricevuto diverse richieste estorsive da parte di chi la forniva di sostanze stupefacenti. L’impossibilità di pagare l’ha resa vittima di una serie di atti intimidatori e di minacce tra le quali l’aumento spropositato del debito e l’imposizione di vendere la casa. Le indagini coordinate dalla Dda hanno portato all‘arresto di quattro persone, una in carcere e tre ai domiciliari, accusate, a vario titolo, di tentata estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Due degli arresti sono avvenuti in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza, sullo Ionio cosentino. Due degli uomini ricercati sono stati messi in manette mentre erano in vacanza a Schiavonea. A fermarli, in collaborazione con la Polizia di Stato di Napoli, sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza.